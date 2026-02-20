Η ταινία-φαινόμενο «ΕΜΕΙΣ: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Μαρτίου 2026. Μετά τη θριαμβευτική πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες και την ευρεία αποδοχή από το κοινό, η ταινία «ΕΜΕΙΣ: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» ετοιμάζεται για να κατακτήσει και το Netflix. Από την 1η Μαρτίου 2026, το ελληνικό κοινό θα μπορεί να απολαύσει το μουσικό ταξίδι του κορυφαίου Έλληνα ράπερ μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming.

Σύνοψη

Υπάρχει συνταγή για να εξελιχθείς από ένας ρομαντικός αουτσάϊντερ της ραπ, σε πολυπλατινένιος περφόρμερ του πλέον δημοφιλούς μουσικού ρεύματος στην Ελλάδα; Υπάρχει συνταγή που μπορεί να μεταμορφώσει έναν εσωστρεφή έφηβο από την επαρχία σε έναν τραγουδιστή που η σκηνική παρουσία του εκπνέει τόνους αυτοπεποίθησης και σιγουριάς; Το ντοκιμαντέρ, ακολουθεί τον ράπερ-φαινόμενο στην μεγάλη του καλοκαιρινή περιοδεία, από την Αθήνα ως την Ξάνθη, και από τις στιγμές δόξας του πρόσφατου παρελθόντος στο ακόμη μακρινότερο. Τότε που ο Νικόλας Κίτσος δεν ήταν ακόμη ο Bloody Hawk. Ακολουθώντας μια πορεία μακριά από τα φώτα της μιντιακής δημοσιότητας, αποφεύγοντας συνεντεύξεις και άλλες δημόσιες εμφανίσεις πλην των συναυλιών του, ο Bloody αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο κοινό. Ακυκλοφόρητα βίντεο από το προσωπικό αρχείο του καλλιτέχνη, νέο υλικό που ρίχνει φως στη ζωή του και footage από οπαδούς και ακολούθους του, αναμειγνύονται σε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ήχου και εικόνων, που μας θυμίζει το γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή μορφή έκφρασης.

Λίγα λόγια για την ταινία

Με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου Φτηνά Τρικς 2 και την άκρως επιτυχημένη περιοδεία του Bloody Hawk σε Ελλάδα και Κύπρο, η δημιουργική ομάδα της Foss Productions ακολουθεί τον καλλιτέχνη-φαινόμενο, αναζητώντας την πηγή της αγάπης και της μουσικής του έμπνευσης.

Σε αυτό το κινηματογραφικό οδοιπορικό, βλέπουμε, ακούμε και καταγράφουμε τη διαδρομή ενός δημιουργού που καταφέρνει να ξεχωρίζει με τον λυρικό και αυθεντικό του τρόπο. Από τα πρώτα βήματα του Νίκου Κίτσου, μέχρι τη μετεξέλιξή του σε Bloody Hawk, παρακολουθούμε πώς ένα παιδί από την άκρη της Ελλάδας, οπλισμένο μόνο μ’ ένα μολύβι και μια σφεντόνα, κατάφερε να επηρεάσει τον κόσμο γύρω του και να εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά.

Η ταινία εστιάζει στα βιώματα και τις επιρροές που τον διαμόρφωσαν – οικογένεια, φίλοι, πόλη και μουσική – καθώς και σε κομβικές στιγμές της ζωής του. Μια αιφνίδια, αναπάντεχη απώλεια τον σημαδεύει βαθιά, αφήνοντάς του μια βαριά κληρονομιά. Όμως, αντί να δειλιάσει, αποφασίζει να χαράξει τον δικό του δρόμο, να ρισκάρει για να μεταφέρει σημαντικά μηνύματα μέσα από τη μουσική του. Με τη δύναμη των στίχων του, καταφέρνει να ενώσει γύρω του ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα, δημιουργώντας μια κοινότητα με έναν κοινό σκοπό.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται με τη θριαμβευτική επιστροφή του στην πόλη που τον μεγάλωσε – ένα συμβολικό κλείσιμο ενός δημιουργικού κύκλου παρέα με τους φίλους του, με τους οποίους έζησαν μαζί αυτό το όνειρο.

Όμως αυτό είναι μόνο η αρχή.

Μια παραγωγή της Foss Productions σε Συμπαραγωγή με την Dynasty Group

Με τη δύναμη του What’s Up