Μια τριάδα αγαπημένων πρωταγωνιστών, οι βραβευμέ­νοι με Όσκαρ, Morgan Freeman («Million Dollar Baby»), Michael Caine («The Cider House Rules», «Hannah and Her Sisters») και Alan Arkin («Little Miss Sunshine») σμί­γουν στην μεγάλη οθόνη ως οι επιστήθιοι φίλοι Γουίλι, Τζο και Άλμπερτ, που αποφασίζουν να πάνε κόντρα στα στερεότυπα της συνταξιοδότησης και να ξεστρατίσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, όταν τα χρήματα των συντάξεων τους θα χαθούν, απόρροια εταιρικής κακοδιαχείρισης.

Απελπισμένοι να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, οι τρεις φίλοι θα ρι­ψοκινδυνέψουν τα πάντα σε ένα τολμηρό εγχείρημα να απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα στην τράπεζα που έφαγε τα χρήματα τους, στην κωμωδία, «Εκδίκηση με Στυλ».

Η σκηνοθεσία είναι του Zach Braff («Garden State», «Wish I Was Here»), σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Theodore Melfi («Hidden Figures», «St. Vincent»).

Στην ταινία θα δούμε επίσης την δις υποψήφια για Όσκαρ, Ann-Margret («Tommy», «Carnal Knowledge»), τον John Ortiz («Kong: Skull Island»), τον Peter Serafinowicz («Guardians of the Galaxy»), και τον Kenan Thompson («Saturday Night Live»). Μαζί τους ο υποψήφιος για Όσκαρ Matt Dillon («Crash») και ο Christopher Lloyd (τριλογία «Back to the Future»).