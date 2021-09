Έφυγε σε ηλικία 91 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ed Asner, γνωστός στο ευρύ κοινό ως η φωνή του παππού ονόματι “Carl Fredricksen” από το Up! της Pixar (Ψηλά στον Ουρανό). Όπως ανακοίνωσε το οικογενειακό του περιβάλλον πέθανε το πρωί της Κυριακής, ενώ εκτός από θρυλικός ηθοποιός ήταν ακτιβιστής και φιλάνθρωπος.

Ο ρόλος που εκτόξευσε την καριέρα του όμως και ιδίως στις ΗΠΑ είναι αυτός του Lou Grant τόσο στο “The Mary Tyler Moore Show” όσο και στο spinoff του, “Lou Grant“. Υποδυόμενος τον οξύθυμο αλλά και αξιαγάπητο παρουσιαστή δελτίου ειδήσεων απέσπασε πέντε Emmy, ενώ συνολικά μετράει 7 Emmy βραβεία -τα περισσότερα από κάθε άλλον άνδρα ηθοποιό στην ιστορία του θεσμού (η Julia Louis Dreyfus έχει λάβει 8 Emmy συνολικά στην καριέρα της).

Σημαντική προσφορά είχε και στο χώρο του voice acting δανείζοντας τη φωνή του σε διάσημα καρτούν και χαρακτήρες ανά τα χρόνια όπως: τον Joshua στο Joshua and the Battle of Jericho (1986) για τη Hanna-Barbera, τον J. Jonah Jameson στο Spider-Man(1994–98), τον Hoggish Greedly στο Captain Planet and the Planeteers (1990–95), τον Roland Daggett on Batman: The Animated Series (1992– 4), Ed Wuncler στο The Boondocks (2005–14) και τη Granny Goodness σε διάφορα animated projects της DC.