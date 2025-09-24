Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν

Σενάριο: Λικ Μπεσόν , Μπραμ Στόκερ (βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο)

Παίζουν: Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Κριστόφ Βαλτς, Ζόι Μπλε, Ματίλντα Ντε Αντζέλις

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κόλιν Γουάντερσμαν

Σκηνογραφία: Χιούγκ Τισαντιέρ

Μοντάζ: Λούκας Φαμπιάνι

Μουσική: Ντάνι Έλφμαν

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια: 129 λεπτά

Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια επική ταινία που καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος.

Σύνοψη

Ο Δράκουλας, καταδικασμένος να περιπλανιέται στους αιώνες, αψηφά το πεπρωμένο και τον ίδιο τον θάνατο, καθοδηγούμενος από μια μοναδική ελπίδα: να ξαναενωθεί με την χαμένη του αγάπη.