Το «Dexter: Resurrection», η πολυαναμενόμενη επιστροφή του εμβληματικού «Dexter», έρχεται τον Ιούλιο αποκλειστικά στην COSMOTE TV, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σκοτεινή ιστορία του δημοφιλούς serial killer. Το all-star cast της σειράς, εκτός από τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Μάικλ Σ. Χολ στον ομώνυμο ρόλο, συμπληρώνουν οι: Ούμα Θέρμαν (Pulp Fiction, Kill Bill), Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones), Κρίστεν Ρίτερ (Jessica Jones, Breaking Bad), Νιλ Πάτρικ Χάρις (How I Met Your Mother), Ντέιβιντ Ζέγιας (The Expendables) και Τζον Λίθγκοου (Conclave).

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν, επίσης, ο 3ος κύκλος του «Star Trek: Strange New Worlds», με το διαστημόπλοιο U.S.S. Enterprise να επιστρέφει για να εξερευνήσει νέους πολιτισμούς, καθώς και το δραματικό θρίλερ «The Assassin», που μεγάλο μέρος των γυρισμάτων του πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Η ατζέντα του Ιουλίου περιλαμβάνει, επίσης, το μεταφυσικό θρίλερ «Revival», την αστυνομική κωμωδία του BBC, «Death Valley», με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με BAFTA και EMMY Τίμοθι Σπαλ (Harry Potter, The Last Samurai), τη σειρά μυστηρίου «Αrt Detectives», αλλά και τη 2η σεζόν του «Karen Pirie», που επιστρέφει με μια νέα ανεξιχνίαστη υπόθεση.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, On Demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Ιουλίου:

Death Valley

Ένας πρώην διάσημος τηλεοπτικός ντετέκτιβ, ο Τζον Τσάπελ, ζει πλέον απομονωμένος στην Ουαλία, μετά τον θάνατο της συζύγου του. Όταν η γειτόνισσά του δολοφονείται, ο Τζον παρασύρεται ξανά στον κόσμο της έρευνας από την φιλόδοξη ντετέκτιβ Τζέινι Μάλοουαν. Θα καταφέρει αυτό το φαινομενικά αταίριαστο δίδυμο να ενώσει τις δυνάμεις του και να συνεργαστεί για να εξιχνιάσει σκοτεινά εγκλήματα;

Πρεμιέρα : Τρίτη 1/7, 22.00, COSMOTE SERIES HD. Μετά την προβολή του 1ου επεισοδίου, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV .

Revival

Η best-seller σειρά κόμικς «Revival» των Τιμ Σίλι και Μάικ Νόρτον, στην οποία κυριαρχεί το μεταφυσικό στοιχείο, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη. Η πρωτότυπη ιστορία εκτυλίσσεται σε μια επαρχιακή πόλη που βυθίζεται στο χάος, όταν οι νεκροί επιστρέφουν στη ζωή. Αν και αρχικά μοιάζουν να είναι όλα ίδια, όπως πριν από τον θάνατό τους, ανησυχητικά σημάδια στη συμπεριφορά τους δημιουργούν υποψίες στους συγγενείς τους.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 2/7, 22:00 με τα τρία πρώτα επεισόδια διαθέσιμα στη δωρεάν O n D emand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Dexter: Resurrection

Η ιστορία διαδραματίζεται λίγες μόνο εβδομάδες μετά το φινάλε του «Dexter: New Blood», με τον Ντέξτερ να είναι ζωντανός, παρόλο που δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος από το ίδιο του το παιδί. Καθώς συνέρχεται από το κώμα, διαπιστώνει ότι ο γιος του, Χάρισον, έχει εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος και αναλογιζόμενος το βάρος των πράξεων του, κατευθύνεται στη Νέα Υόρκη αποφασισμένος να τον βρει και να επανορθώσει. Η αναζήτησή του, όμως, δεν θα είναι τόσο εύκολη. Ο ντετέκτιβ Άνχελ Μπατίστα κάνει την εμφάνισή του αναζητώντας απαντήσεις και φέρνοντας το σκοτεινό παρελθόν του Ντέξτερ και πάλι στο φως. Πατέρας και γιος παλεύουν τόσο με τους προσωπικούς τους δαίμονες, όσο και με τους κινδύνους γύρω τους, ενώ σταδιακά αντιλαμβάνονται ότι η μόνη διέξοδος είναι να μείνουν ενωμένοι.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 12/7, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

Αrt Detectives

Ο ντεντέκτιβ Μικ Πάλμερ (Στίβεν Μόγιερ – True Blood) και η αστυνόμος Σαζίγια Μάλικ ηγούνται της Μονάδας Εγκλημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναλαμβάνοντας να ερευνήσουν υποθέσεις που συνδέονται με τον κόσμο της τέχνης. Εκτός από τις δύσκολες αποστολές που έχει να φέρει εις πέρας, ο Μικ αντιμετωπίζει την απρόσμενη επιστροφή του πατέρα του, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας από τους πιο διαβόητους πλαστογράφους της Βρετανίας.

Πρεμιέρα : Πέμπτη 17/7, 22.00, COSMOTE SERIES HD. Μετά την προβολή του 1ου επεισοδίου, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV .

Star Trek: Strange New Worlds (3η σεζόν)

Το διαστημόπλοιο U.S.S. Enterprise συνεχίζει να εξερευνά το διάστημα υπό την καθοδήγηση του Κρίστοφερ Πάικ (Άνσον Μάουντ – Doctor Strange in the Multiverse of Madness), μαζί με τον Σποκ (Ίθαν Πεκ – The Midnight Sky), την Number One (Ρεμπέκα Ρομέιν – Χ-Men) και το υπόλοιπο πλήρωμα. Η σφοδρή σύγκρουση με τους Gorn, η περιήγηση σε ξένους πολιτισμούς, αλλά κι ένας νέος αντίπαλος θα δοκιμάσουν τις αντοχές των ηρώων.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική με διπλό επεισόδιο: Παρασκευή 18/7 , στη δωρεάν O n D emand υπηρεσία της COSMOTE TV.

The Assassin

Ζώντας ήσυχα σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί, η πρώην πληρωμένη δολοφόνος Τζούλι έχει μια τεταμένη επανένωση με τον αποξενωμένο γιο της, Έντουαρντ, που την επισκέπτεται από την Αγγλία. Καθώς προσπαθεί να επανασυνδεθεί μαζί του, η κατάσταση παίρνει μία θανατηφόρα τροπή, όταν το επικίνδυνο παρελθόν της Τζούλι τους «χτυπά» την πόρτα και τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν το νησί και να τραπούν σε φυγή. Πρωταγωνιστούν η Κίλεϊ Χόους (Bodyguard, Line of Duty) και ο Φρέντυ Χάιμορ (The Good Doctor, Charlie and the Chocolate Factory).

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Σάββατο 26/7, 22.00, COSMOTE SERIES HD . Μετά την προβολή του 1ου επεισοδίου, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV .

Karen Pirie (2η σεζόν)

Βασισμένη στα δημοφιλή μυθιστορήματα της Βαλ ΜακΝτέρμιντ, η σειρά επικεντρώνεται στην νεαρή αστυνόμο Κάρεν Πίρι και τις έρευνές της σε υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες εδώ και πολλά χρόνια. Θα μπορέσει να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη στην κληρονόμο Κατριόνα Γκραντ και τον γιο της που έπεσαν θύματα απαγωγής το μακρινό 1984;

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Δευτέρα 28/7, 23.00, COSMOTE SERIES HD .