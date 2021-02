David Eigenberg: Θα επιστρέψει στο ρόλο του Στηβ στα νέα επεισόδια του Sex and the city;

Το Sex and the city αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες γυναικείες σειρές. Οι φανς ενθουσιάστηκαν στο άκουσμα των νέων επεισοδίων που ετοιμάζει το HBO με τον τίτλο “And just like that”. Μέχρι στιγμής η Sarah Jessica Parker, η Kristin Davis και η Cynthia Nixon έχουν πει το “ναι” και θα υποδυθούν τους χαρακτήρες Κάρι, Σάρλοτ και Μιράντα αντίστοιχα. Η νέα μεταφορά δε θα περιλαμβάνει τη Σαμάνθα, ενώ υπάρχουν ερωτηματικά και για τον ηθοποιό David Eigenberg που ενσάρκωνε το ρόλο του Στηβ.

Όσοι παρακολουθούσαν τη σειρά, θυμούνται το συμπαθητικό μπάρμαν που μετά από πολλούς κόπους παντρεύτηκε τη Μιράντα. Ο David Eigenberg είχε σημαντικό ρόλο στη σειρά και συμμετείχε και στις δύο ταινίες του Sex and the city που ακολούθησαν. Όμως ο ηθοποιός πρόσφατα δήλωσε ότι δε γνωρίζει ακόμα αν θα παίζει στο “And just like that”. Όπως φαίνεται βρίσκεται ακόμα στις συζητήσεις με τους συντελεστές της παραγωγής. Παράλληλα, ο David Eigenberg αυτή την περίοδο υποδύεται το χαρακτήρα του Christopher Herrmann στη σειρά Chicago Fire.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι το Chicago Fire. Είναι πιθανό όμως να επιστρέψει κάποια στιγμή στο Sex nd the city, καθώς ο ίδιος δε το έχει αποκλείσει.

