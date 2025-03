Το «MobLand», η νέα all-star cast σειρά του Γκάι Ρίτσι με τους Τομ Χάρντι, Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, τη Δευτέρα 31/3, 24 ώρες μετά την Αμερική. Κάθε νέο επεισόδιο -από τα συνολικά 10 της σειράς- θα κάνει πρεμιέρα κάθε Δευτέρα στην υπηρεσία.

Η σειρά ακολουθεί τους Χάριγκανς, μία οικογένεια με παράνομες δραστηριότητες από την Ιρλανδία, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τα ηνία του υποκόσμου του Λονδίνου. Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύεται τον Κόνραντ Χάριγκαν, τον αρχηγό της οικογένειας που μάχεται για την εξουσία στον χαοτικό κόσμο του εγκλήματος. Η Έλεν Μίρεν ενσαρκώνει τη δυναμική Μέιβ, τη σύζυγο του Κόνραντ και ηγετικό μέλος της συμμορίας. Ο Τομ Χάρντι, στον ρόλο του Χάρι Ντα Σόουζα, είναι ο άνθρωπος που εκτελεί τις «βρώμικες» δουλειές της οικογένειας και εξαφανίζει όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Στη σειρά συμμετέχουν, επίσης, ο Πάντι Κόνσινταϊν (House Of The Dragon), η Τζόαν Φρόγκατ (Downton Abbey) και η Τζάνετ ΜακΤίρ (Ozark, The Menu).