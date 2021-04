Ο Απρίλιος έρχεται με πολυσυζητημένες νέες παραγωγές και νέους κύκλους επεισοδίων δημοφιλών σειρών, σε Α΄ προβολή στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο εξωτερικό.

Στις αρχές του μήνα παρακολουθούμε τη μαύρη κωμωδία Made for Love και το spin-off του εμβληματικού Law & Order, Law & Order: Organized Crime, με τον Ντικ Γουλφ για ακόμα μία φορά πίσω από τη δημιουργία (Law & Order, Chicago P.D., FBI, FBI: Most Wanted). Η πρεμιέρα της σειράς σηματοδοτεί παράλληλα την επιστροφή του Κρίστοφερ Μελόνι στο ρόλο του Έλιοτ Στέιμπλερ, που τον καθιέρωσε στη μικρή οθόνη. Η συνέχεια δίνεται με καινούριο κύκλο επεισοδίων για τη σειρά φαντασίας Manifest σε παραγωγή του βραβευμένου με OSCAR® Ρόμπερτ Ζεμέκις (Forrest Gump, Ο Ναυαγός, Back to the Future), το βραβευμένο με BAFTA Unforgotten και τα αστυνομικά Art of Crime, Sommerdahl Murders και McDonald & Dodds. Στους νέους τίτλους σειρών συμπεριλαμβάνονται το ιταλικό δράμα από τους παραγωγούς του The Young Pope, Anna και το δράμα μυστηρίου Wakefield.

Απρίλιος με πρεμιέρες και νέους κύκλους σειρών στην COSMOTE TV

Η μαύρη κωμωδία Made for Love στο COSMOTE TV PLUS

Made for Love – Νέα σειρά

Η μαύρη κωμωδία Made for Love με την Κριστίν Μιλιότι των How I Met Your Mother και Black Mirror, παρουσιάζει μια αντισυμβατική ιστορία αγάπης και διαζυγίου. Ακολουθεί την Χέιζελ, μια νεαρή γυναίκα, που χωρίζει μετά από 10 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, έναν δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη μιας τεχνολογικής εταιρείας. Η αναταραχή στη ζωή της δε σταματά όμως στο διαζύγιο, καθώς ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της, έχει εμφυτεύσει στον εγκέφαλό της ένα τσιπ, με το οποίο παρακολουθεί τα «συναισθηματικά της δεδομένα». Στη σκηνοθετική ομάδα του του Made for Love βλέπουμε ονόματα που βρίσκονται πίσω από μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες (Veep, Love Life, Banshee κλπ). Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με τα τρία πρώτα επεισόδια στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ (Παρασκευή 2/4).

Έρχονται στο COSMOTE SERIES HD

Manifest – 3η σεζόν

Το νήμα της μυστηριώδους πτήσης 828, δεν έχει ακόμα ξετυλιχτεί. Αν και για τους επιβάτες της, η πτήση αυτή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία αγωνιώδης αναμονή για προσγείωση, για τον υπόλοιπο κόσμο πέρασαν 5 χρόνια, με τους επιβάτες της να θεωρούνται νεκροί. Τρεις μήνες μετά το ανατρεπτικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, οι έρευνες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζονται. Παράλληλα, ένας εξαφανισμένος χαρακτήρας από το παρελθόν, πραγματοποιεί μια σοκαριστική επανεμφάνιση, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 2/4, στις 21.45, ενώ από τις 9/4, θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 22.00.

Law & Order: Organized Crime – Νέα σειρά

Αναρρώνοντας από μια τραγική προσωπική απώλεια, ο Έλιοτ Στέιμπλερ, επιστρέφει έπειτα από χρόνια στο αστυνομικό Σώμα της Νέας Υόρκης, για να ηγηθεί μιας ειδικής ομάδας ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Αρκετά γρήγορα όμως, ο Έλιοτ θα ανακαλύψει πως τόσο η πόλη, όσο και το Σώμα άλλαξαν δραματικά κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Επόμενη πρόκληση για αυτόν, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 2/4 στις 23.20, ενώ από τις 9/4, θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 23.00.

Sommerdahl Murders – 2η σεζόν

Η σειρά περιστρέφεται γύρω από το ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στον Νταν και την Μαριάν Σόμερνταλ και τον καλύτερό τους φίλο, ενώ προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια σειρά δολοφονιών στην παραθαλάσσια πόλη του Helsingør. Οι τρεις αστυνομικοί, διχασμένοι ανάμεσα στις επιθυμίες και στις ηθικές αξίες τους, καλούνται ξανά να παραμερίσουν όσα τους χωρίζουν και να συνεργαστούν με σκοπό την εξιχνίαση βίαιων εγκλημάτων. Η σειρά θα προβάλλεται από την Τρίτη 20/4 και κάθε Τρίτη στις 22.00. Ο 1ος κύκλος της, είναι ήδη διαθέσιμος στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Σειρές για binge–watching στο COSMOTE SERIES MARATHON HD: προβολή όλων των επεισοδίων back-2-back

Unforgotten – 4η σεζόν

Η Κέισι Στιούαρτ αναγκάζεται να επιστρέψει στην αστυνομία, και τις σκοτεινές γειτονιές του Λονδίνου. Εκεί, μαζί με τον συνάδελφό της, Σάνι έρχεται αντιμέτωπη με ειδεχθή εγκλήματα και καλά θαμμένα μυστικά. Πρώτη υπόθεση έπειτα από την επιστροφή της, ένα αποκεφαλισμένο σώμα που βρέθηκε στα σκουπίδια (Παρασκευή 16/4, 18.00). Οι προηγούμενοι 3 κύκλοι της σειράς, είναι ήδη διαθέσιμοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Wakefield – Νέα σειρά

Ένας χαρισματικός νοσοκόμος εργάζεται στην ψυχιατρική κλινική του Wakefield με φόντο την απόκοσμη ομορφιά των Blue Mountains στην Αυστραλία. Όταν ένα τυχαίο γεγονός ανασύρει στην επιφάνεια ένα καταπιεσμένο τραύμα από το μακρινό παρελθόν του, ο ίδιος οδηγείται σε μια διαδρομή χωρίς επιστροφή, όπου τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας γίνονται δυσδιάκριτα (Σάββατο 3/4, 18.00).

Anna – Νέα σειρά

Στον απόηχο ενός φονικού ιού στη Σικελία, λόγω του οποίου κανείς δεν καταφέρνει να περάσει την ηλικία των 14, η 13χρονη Άννα έρχεται αντιμέτωπη με την απαγωγή του μικρότερου αδερφού της. Τότε, η νεαρή κοπέλα επιδίδεται σε μια αγωνιώδη αναζήτηση σε όλο το νησί, έχοντας να παλέψει απέναντι σε μολυσμένα ζώα και παιδικές συμμορίες. Μοναδικά της όπλα, η εφευρετικότητά της και ένα βιβλίο με κανόνες επιβίωσης, κληρονομιά από τη μητέρα της (Σάββατο 10/4, 18.00).

Art of Crime – 4η σεζόν

Η συνεργασία του αστυνομικού Αντουάν και της ιστορικού τέχνης Φλόρενς για την εξιχνίαση εγκλημάτων σε όλα τα ιστορικά ορόσημα της Γαλλίας συνεχίζεται. Ωστόσο, η μεταξύ τους συνεργασία, εκτός από την επίλυση υποθέσεων, φέρνει στο φως αποκαλύψεις για μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια της γαλλικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς (Παρασκευή 9/4, 18.00). Οι προηγούμενοι 3 κύκλοι της σειράς, θα είναι από 1/4 διαθέσιμοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS. Η 4η σεζόν του Art of Crime προβάλλεται πριν από την πρεμιέρα της στη Γαλλία.

McDonald & Dodds – 2η σεζόν

Το αταίριαστο ντουέτο ντετέκτιβ της υπαστυνόμου McDonald και του βετεράνου λοχία Dodds επιστρέφει με νέες περιπέτειες. Οι καινούριες υποθέσεις που παρουσιάζονται αποτελούν ακόμα μία αφορμή για να ξεπεράσουν και πάλι τις διαφορές τους και να συνειδητοποιήσουν εκ νέου ότι οι εκ διαμέτρου αντίθετες προσωπικότητές τους, είναι αυτό που τους κάνει τόσο επιτυχημένους στη δουλειά τους (Παρασκευή 30/4, 21.15). Ο προηγούμενος κύκλος της σειράς είναι διαθέσιμος στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στα κανάλια, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS. Το COSMOTE TV PLUS αποτελεί προορισμό για περισσότερες από 170 σειρές και πάνω από 290 ολοκληρωμένους κύκλους σειρών.

