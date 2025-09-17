Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά δυναμικά στην COSMOTE TV, με νέες σειρές και νέους κύκλους δημοφιλών σειρών, κινηματογραφικά blockbusters, τη νέα παραγωγή της COSMOTE TV «Ριφιφί» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, καθώς και συναρπαστικό παιδικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους. Οι τηλεθεατές θα έχουν «τόσα πολλά να δουν, τόσα πολλά να πουν» με προορισμό τα κινηματογραφικά κανάλια παραγωγής COSMOTE TV (COSMOTE CINEMA 1HD, COSMOTE CINEMA 2HD, COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), καθώς και τον δωρεάν, On Demand κατάλογό της. Παράλληλα, με τα συνδυαστικά πακέτα «COSMOTE TV & Netflix», οι συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Netflix, ώστε να απολαμβάνουν κορυφαίες σειρές και ταινίες για όλα τα γούστα.

Κινηματογραφικές πρεμιέρες με Τομ Κρουζ, Ρέιφ Φάινς, Τζέραρντ Μπάτλερ, Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς και άλλους αστέρες του Χόλυγουντ

Ο Σεπτέμβριος ανοίγει την αυλαία της σεζόν με κορυφαία ονόματα του Χόλυγουντ. Το οσκαρικό «Κονκλάβιο» με τον Ρέιφ Φάινς είναι ήδη διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, ενώ μέσα στον μήνα, οι φίλοι των δραματικών ταινιών θα απολαύσουν την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Το Κορίτσι με τη Βελόνα» (Τετάρτη 17/9, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD) και τα «Μαθήματα από έναν Πιγκουίνο» (Παρασκευή 19/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) με τον Στίβεν Κούγκαν. Για τους λάτρεις της περιπέτειας έρχεται «Η Ληστεία του Αιώνα 2» (Κυριακή 21/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) με τον Τζέραρντ Μπάτλερ. Ο πρώτος μήνας της σεζόν κλείνει με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας «Υπάρχω», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, με τους Χρήστο Μάστορα, Κλέλια Ρένεση και Ασημένια Βουλιώτη (Κυριακή 28/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Την υπόλοιπη σεζόν συντροφιά θα μας κρατήσουν ο Τομ Κρουζ με το φινάλε του franchise «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχάτη Τιμωρία», ο πολυβραβευμένος Άντονι Χόπκινς με το «Locked», ο Τζέισον Στέιθαμ με το «Ένας Απλός Άνθρωπος», ο Αλ Πατσίνο με την ταινία «Η Ιεροτελεστία» και ο Νίκολας Κέιτζ με το «The Surfer».

Πρεμιέρα για τη νέα συμπαραγωγή της COSMOTE TV «Κακές Ιδέες» – Επιστρέφουν τα δημοφιλή Landman,The Walking Dead, Tulsa King

Η τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 φέρνει πολυαναμενόμενες νέες σειρές, καθώς και νέους κύκλους σειρών και shows που έχουν αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η νέα κωμική σειρά μυθοπλασίας «Κακές Ιδέες», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα και σε σκηνοθεσία Διονύση Ατζαράκη, έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 15/9, με το πρώτο επεισόδιο να είναι διαθέσιμο στον On Demand κατάλογο της COSMOTE TV. Κάθε νέο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Στην ατζέντα του Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν οι νέες σειρές «NCIS: Tony & Ziva», «Cold Water», «In Flight», το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «I Fought the Law», ενώ με νέους κύκλους επιστρέφουν οι δημοφιλείς σειρές «H.I.P» (5ος κύκλος, Β’ μέρος), «The Walking Dead: Daryl Dixon» (3η σεζόν) και «Tulsa King» (3η σεζόν) με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Με «όχημα» την COSMOTE TV, oι συνδρομητές θα ταξιδέψουν τη νέα σεζόν στο πολυβραβευμένο τηλεοπτικό σύμπαν του Τέιλορ Σέρινταν, μέσα από τα νέα spin–off του «Yellowstone», «The Dutton Ranch» και «The Madison», με τους Μισέλ Φάιφερ, Μάθιου Φοξ και Πάτρικ Τζ. Άνταμ, καθώς και τη 2η σεζόν του «Landman», με τους Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Ντέμι Μουρ και Άντι Γκαρσία.

Από τα highlights της σεζόν δε λείπει η πρεμιέρα του «Anne Rice’s Talamásca: The Secret Order», που ολοκληρώνει την τριλογία του Immortal Universe στην COSMOTE TV, καθώς και το διαχρονικά διασκεδαστικό «The Graham Norton Show» (33η σεζόν). Σε Α’ τηλεοπτική προβολή έρχονται, επίσης, οι νέες σειρές «Boston Blue», spin off της σειράς Blue Bloods, «The Hack» με τους Ντέιβιντ Τέναντ και Ρόμπερτ Κάρλαϊλ, «Hotel Costiera» με τον Τζέσε Ουίλιαμ, καθώς και οι σειρές εποχής «Sandokan» και «War of the Kingdoms». Στο πλαίσιο της συνεργασίας της COSMOTE TV με το BBC, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους, σε αποκλειστική μετάδοση, τη νέα αστυνομική σειρά «Lynley», την επιστροφή του επιτυχημένου «Blue Lights» (3ος κύκλος) και το «The Split Up», το νέο spin–off της σειράς «The Split».

Με νέες σεζόν επιστρέφουν, επίσης, τα δημοφιλή «FBI» (8η σεζόν), «Watson» (2η σεζόν), «NCIS: Origins» (2η σεζόν), «Ghosts» (5η σεζόν), «Elsbeth» (3η σεζόν), «Fire Country» (4η σεζόν), «Colin from Accounts» (3η σεζόν), η 2η σεζόν του reboot της δραματικής-δικαστικής σειράς των 90’s «Matlock» με τη βραβευμένη με Όσκαρ και υποψήφια φέτος για Εmmy, Κάθι Μπέιτς κ.ά.

«Ριφιφί»: Η νέα σειρά της COSMOTE TV έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Μέσα στο 2025 θα κάνει πρεμιέρα η νέα ελληνική σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV, «Ριφιφί», σε σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή και σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Η σειρά 6 επεισοδίων είναι εμπνευσμένη από την περίφημη ληστεία του 1992 σε τράπεζα της Αθήνας, συνδυασμένη με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας. Στο καστ συμμετέχουν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Πάνος Βλάχος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης και Αχιλλέας Ζέρβας.

Τα σημαντικότερα κινηματογραφικά & τηλεοπτικά βραβεία αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει, αποκλειστικά για τους συνδρομητές της, τα σημαντικότερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά βραβεία παγκοσμίως, από τα οποία έχουν αναδειχθεί παγκόσμια «αστέρια» της 7ης τέχνης, αλλά και της μικρής οθόνης. Τον Σεπτέμβριο, η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, η οποία είναι διαθέσιμη στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, ανέδειξε τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές της σεζόν, ενώ τον Ιανουάριο θα ακολουθήσουν τα «31st Critics Choice Awards» και τα «38th European Film Awards». Στις 15 Μαρτίου τα βλέμματα θα στραφούν στην 98η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, τον μεγαλύτερο κινηματογραφικό θεσμό βραβείων παγκοσμίως. Προορισμό την COSMOTE TV θα έχουν και τα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία παγκοσμίως, τα «Grammy Awards», με την 68η τελετή να διεξάγεται τον Φεβρουάριο.

Παιδικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους

Οι μικροί φίλοι της COSMOTE TV θα απολαύσουν τη νέα σεζόν πλούσιο παιδικό πρόγραμμα, γεμάτο φαντασία, περιπέτεια και υπερήρωες. Στα 6 παιδικά κανάλια της πλατφόρμας (Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Baby TV, SMILE και duck TV) προβάλλονται καθημερινά αγαπημένες σειρές και ταινίες, ενώ στο COSMOTE CINEMA 1HD, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν πρεμιέρες ταινιών, όπως το «Σκυλάκια στην Όπερα» και «Ο Πειρατής Μαυροδόντης και η Κόμισσα του Γκρελ». Παράλληλα, στον δωρεάν Οn Demand κατάλογο της COSMOTE TV περιλαμβάνονται πάνω από 3.500 επεισόδια παιδικών σειρών, καθώς και περιεχόμενο από τις υπηρεσίες Nick+ και duck TV, με δημοφιλείς σειρές από το Disney και το Disney Junior.

Το Netflix διαθέσιμο με την COSMOTE TV

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV που έχουν επιλέξει ένα από τα συνδυαστικά πακέτα «COSMOTE TV & Netflix» θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις πιο πολυσυζητημένες νέες κυκλοφορίες και τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες των επόμενων μηνών. Ήδη στην streaming υπηρεσία είναι διαθέσιμη η 3η και τελευταία σεζόν του «Squid Game», η 2η σεζόν του «Wednesday» και η ταινία μυστηρίου «The Thursday Murder Club» με την Έλεν Μίρεν και τον Πιρς Μπρόσναν. Μέσα στο φθινόπωρο ξεχωρίζουν οι ταινίες «Steve» (3/10) με τον Κίλιαν Μέρφι, το «The Woman in Cabin 10» (10/10) με την Κίρα Νάιτλι και το «Frankenstein» (7/11) σε σκηνοθεσία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, με τους Οσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι. Στις πολυαναμενόμενες σειρές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το «Black Rabbit» (18/9) με τους Τζέισον Μπέιτμαν και Τζουντ Λο, το «House of Guinness» (25/9) από τον δημιουργό του «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ, καθώς και η επιστροφή του «Stranger Things» (26/11, 25/12, 1/1) με την 5η και τελευταία σεζόν της σειράς-φαινομένου.