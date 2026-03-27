Ο Γαλαξίας περιμένει.
To Super Mario Galaxy: Η ταινία είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo.
Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.
Σκηνοθεσία : Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ
Πρωταγωνιστούν : Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλι Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Μπένι Σαφντί, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον, Μπρι Λάρσον
