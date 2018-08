Ο αυτάρεσκος, εγωκεντρικός και αμετανόητα ανώριμος Εράσμους (Στιβ Κούγκαν) είναι ο λαμπερός παρουσιαστής μιας επιτυχημένης μαγειρικής εκπομπής σε παραγωγή του ταλαίπωρου συζύγου του Πολ (Πολ Ραντ) με έδρα το εξωτικό Σάντα Φε. Η ιδιόρρυθμη και μάλλον δυσλειτουργική καθημερινότητα του ζευγαριού, που τσακώνεται συνεχώς, θα ανατραπεί όταν ο δεκάχρονος εγγονός του Εράσμους, Μπιλ (Τζακ Γκορ), μετακομίσει μαζί τους.

Ο απολαυστικός κωμικός Στιβ Κούγκαν («Philomena», σειρά ταινιών «Night at the Museum», «Tropic Thunder») βρίσκει το ταίρι του στον ταλαντούχο Πολ Ραντ («Ant-Man», «Anchorman 1 & 2», «This is 40») και οι δυο τους βρίσκουν το δάσκαλο τους στο πρόσωπο ενός δεκάχρονου αγοριού που θα τους μάθει ένα δυο πράγματα για την αγάπη και την οικογένεια.

Το «Ένα Φανταστικό Σπίτι» είναι μια εγκάρδια, ξεκαρδιστική και σύγχρονη κωμωδία για την οικογένεια, την αγάπη -και τη μαγειρική- στα χρόνια της ισότητας στο γάμο και της αποδοχής του διαφορετικού. Οι δύο πρωταγωνιστές κεντάνε τις ερμηνείες τους στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου και κουρασμένου ομόφυλου γάμου, καθώς εκτοξεύουν αφοπλιστικά καυστικές ατάκες, χωρίς ποτέ να χάνουν το συναίσθημα μπροστά στα απρόοπτα της ζωής.

«Το «Ένα Φανταστικό Σπίτι» είναι η πιο προσωπική ταινία που έχω κάνει ποτέ» λέει ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Άντριου Φλέμινγκ για την ταινία. «Είναι μυθοπλασία, αλλά έχει ιδέες, χαρακτήρες και στιγμές που έχω περάσει». Η μεταφορά της προσωπικής του ιστορίας στη μεγάλη οθόνη δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αφού πήρε πάνω από μια δεκαετία από τη σύλληψη μέχρι την παραγωγή, σύμφωνα με τον Φλέμινγκ. Η ιδέα πήγασε από διαφορετικά μέρη, αφού αρχικά ο δημιουργός είχε γράψει ένα σκαρίφημα με τους δύο κεντρικούς ήρωες, αλλά στην πορεία αποφάσισε να προσθέσει το στοιχείο του παιδιού. Αυτό προέκυψε από την προσωπική εμπειρία του Φλέμινγκ με το παιδί από το προηγούμενο γάμο του συντρόφου του. Δεν είναι ακριβώς αυτοβιογραφικό φιλμ, αλλά ποτισμένο με την αλήθεια της δικής του ζωής.

Η ταινία ξεκίνησε μετά την παραγωγή του «Hamlet 2», μία ακόμα συνεργασία του Φλέμινγκ με τον Στιβ Κούγκαν, όταν ο Φλέμινγκ ερωτεύτηκε το Νέο Μεξικό και αποφάσισε να γράψει μια ταινία που διαδραματίζεται στο Σάντα Φε και περιγράφει τις δικές του εμπειρίες σε μία μακροχρόνια σχέση, παρόμοια με αυτή του Εράσμους και του Πολ. «Πάντα ήθελα να τοποθετήσω μια ταινία σε αυτό το σκηνικό» λέει για το Σάντα Φε, προσθέτοντας ότι έχει κάνει πολλές φορές διακοπές εκεί.

Ο ένας από τους δύο χαρακτήρες ήταν από το σενάριο Άγγλος και ο δημιουργός είχε από την αρχή στο μυαλό του τον Στιβ Κούγκαν, που εκτός από Βρετανός είναι και πολύ αστείος. Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου ο Φλέμινγκ το έστειλε στον Στιβ Κούγκαν, ο οποίος προς έκπληξη του σεναριογράφου, ήθελε να είναι ο Εράσμους, ενώ ο Φλέμινγκ περίμενε ότι θα ήθελε να είναι ο Πολ. Όμως ο ηθοποιός ήταν σίγουρος ότι ο ρόλος του ήταν ο Εράσμους και ήθελε μάλιστα να αναλάβει και χρέη executive producer. Ο Στίβ Κούγκαν πρότεινε τον Πολ Ραντ για τον ρόλο του συντρόφου του Εράσμους και έτσι με τους δύο πρωταγωνιστές να είναι έτοιμοι για δράση, ξεκίνησε επιτέλους η παραγωγή.

Ριζωμένο στην πραγματικότητα, το «Ένα Ιδανικό Σπίτι» χτίζει πάνω σε αληθινές καταστάσεις για να δημιουργήσει μια χιουμοριστική και συναισθηματική ιστορία πατρότητας και αντισυμβατικής οικογένειας. «Στον πυρήνα της είναι μία ιστορία αγάπης» δηλώνει ο Φλέμινγκ αναφερόμενος στους δύο πρωταγωνιστές, τον Εράσμους και τον Πολ. Πρόκειται για δύο συντρόφους που ζουν καιρό μαζί και δεν έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους, αλλά που θα χρειαστεί αναπάντεχα να ανοίξουν το σπίτι τους σε ένα νεαρό αγόρι που τελικά θα αγαπήσουν. «Νιώθω ότι η ταινία είναι μοναδική γιατί παρουσιάζει το πορτρέτο ενός gay ζευγαριού που δεν είναι και στα πιο ρομαντικά του» λέει ο δημιουργός. «Είναι μεσήλικες, απογοητευμένοι και έχουν τα ελαττώματα τους, τόσο στα πλαίσια του ζευγαριού όσο και ως γονείς ενός δεκάχρονου αγοριού».

Ο Στιβ Κούγκαν και ο Πολ Ραντ ζωντανεύουν ιδανικά στο πανί αυτό το ξεκαρδιστικό και ιδιόρρυθμο ζευγάρι. Η χημεία τους είναι απίστευτη στον φακό, ενώ πρόκειται σίγουρα για δύο κωμικές ιδιοφυίες. Και οι δύο ηθοποιοί συνέβαλαν στο σενάριο, σύμφωνα με τον Φλέμινγκ, που λέει για το ταίριασμα: «Πιστεύω πραγματικά ότι δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερους ηθοποιούς στον κόσμο για αυτούς τους ρόλους».

Ο συνδυασμός του σκηνοθέτη με τους δύο πρωταγωνιστές ήταν τόσο ταιριαστός για αυτή την ταινία, που πολλά ρούχα των δύο χαρακτήρων ανήκουν στον Φλέμινγκ. «Η ενδυματολόγος έπαιρνε πολλά ρούχα που φορούσα και τα έβαζε στους ηθοποιούς. Ο Πολ μάλιστα αντέγραψε το κούρεμα μου και το πορτοφόλι μου με την αλυσίδα» λέει ο δημιουργός.

Για τον ρόλο του αγοριού επιλέχθηκε ο Τζακ Γκορ με τον οποίο ο Φλέμινγκ είχε συνεργαστεί στο παρελθόν σε μία τηλεοπτική σειρά, όταν το αγόρι ήταν μόλις επτά χρονών. «Είναι πολύ έξυπνος και τον ήθελα από την αρχή. Κάναμε έρευνα και ήταν όντως η καλύτερη επιλογή» δηλώνει ο σκηνοθέτης.

Σάντα Φε

Το ίδιο το Σάντα Φε αποδείχθηκε ένας χαρακτήρας στην ταινία, που είναι σαν ερωτική εξομολόγηση στη μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης. Είναι άλλωστε ένα μέρος με αγάπη για την τέχνη και τους δημιουργικούς ανθρώπους, που εκεί επινοούν ξανά τον εαυτό τους. Όπως κάνει και ο Εράσμους που έχει βρει την αναγνώριση που του έλειπε από την πατρίδα του, την Αγγλία. Και ο εγγονός του με τον τρόπο του επινοεί τον ίδιο εαυτό του εκ νέου, διαλέγοντας να τον φωνάζουν Μπιλ.

Αυτός ο επαναπροσδιορισμός των αξιών παραμένει κεντρικός στην ιστορία. Ο Εράσμους και ο Πολ πρέπει να ορίσουν ξανά τι σημαίνει οικογένεια, ενώ ο Μπιλ νιώθει σαν το σπίτι του στο πιο απίθανο μέρος: το Taco Bell. Στην ταινία, όλοι βρίσκουν το τέλειο σπίτι με τον τρόπο τους.

«Το Σάντα Φε δεν είναι ένα μέρος από το οποίο κατάγονται αυτοί που μένουν εκεί. Είναι ένα μέρος στο οποίο ο κόσμος πηγαίνει, γιατί είναι πανέμορφο. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε άλλο σύμπαν και ότι ταξιδεύεις πίσω στον χρόνο. Είσαι σαν απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο». Ο δημιουργός άλλωστε δεν κρύβει ότι ήθελε να επιστρέψει στη μαγική αυτή πόλη. «Μου αρέσει πολύ και βρήκα τη θαυμάσια ευκαιρία να περάσω πέντε μήνες εκεί. Είναι σαν ερωτική επιστολή προς την πόλη αυτή η ταινία… Την ερωτεύτηκαν και οι πρωταγωνιστές».

Η Μεγάλη Εικόνα

Από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση της, το πολιτικό και πολιτισμικό τοπίο για την LGBT κοινότητα έχει αλλάξει δραματικά. Οι ομόφυλοι γάμοι επιτρέπονται σε διάφορα μέρη του κόσμου και η κοινότητα εδραιώνεται συνεχώς. Όμως, οι προκλήσεις δεν λείπουν, ειδικά σε μερικές πολιτείες της Αμερικής, όπως η Τζόρτζια. «Μεγαλώνοντας ο ίδιος ένα παιδί με τον σύντροφο μου, εκφράζω την απογοήτευση μου για οποιαδήποτε νομοθεσία περιορίζει το ομοφυλόφιλα ζευγάρια σε θέματα υιοθεσίας» δηλώνει ο δημιουργός. «Έχουμε αγωνιστεί σκληρά για το δικαίωμα στο γάμο, αλλά ο αγώνας δεν έχει λήξει. Ξεχνάμε πως η Αμερική δεν είναι απαραίτητα έτοιμη να δεχτεί το ζήτημα» καταλήγει ο Φλέμινγκ που πιστεύει ότι παρά τη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κοινωνία, η ομοφοβία υπάρχει ακόμα.

Η ταινία παρουσιάζει μια αντισυμβατική οικογένεια που ενώνεται και υποστηρίζει έναν κοινό σκοπό. Αυτή η οικογένεια δεν θα υπήρχε σε πολλά μέρη πριν από μερικά χρόνια, αλλά η μάχη για την ισότητα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μέσα από την ιστορία και το σημαντικό της μήνυμα, η ταινία δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της και δεν υποκύπτει σε υπερβολικούς συναισθηματισμούς. Είναι αστεία, γιορτινή και χιουμοριστική χωρίς να χάνει σε βάθος και ουσία.