O Guy Ritchie φέρνει το δυναμικό του στυλ σκηνοθεσίας στην επική περιπέτεια φαντασίας Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού, με τον Charlie Hunnam να πρωταγωνιστεί σ’ ένα φιλμ που θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τον κλασικό μύθο του Εξκάλιμπερ, ψάχνοντας τα χνάρια της πορείας του Αρθούρου από τους δρόμους μέχρι το θρόνο.



Μετά λοιπόν τις ταινίες Sherlock Holmes και την αναβίωση των 60s, στην ταινία κατασκοπίας The Man from U.N.C.L.E., ο Ritchie καταπιάνεται με έναν ακόμη θρύλο της βρετανικής κουλτούρας, τον Βασιλιά Αρθούρο, σε μια ιστορία που το έπος του Αρθούρου θα συναντήσει το στιλ του Lock Stock and Two Smoking Barrels. Στον ομώνυμο ρόλο του Αρθούρου θα δούμε τον πρωταγωνιστή του Sons of Anarchy, Hunnam, ενώ δίπλα του πρωταγωνιστούν η Astrid Bergès-Frisbey, ο υποψήφιος για Όσκαρ, Djimon Hounsou, ο Aidan Gillen, ο υποψήφιος για Όσκαρ, Jude Law και ο Eric Bana.



Στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ήρωα, θα γνωρίσουμε έναν ατίθασο νεαρό Αρθούρο, κυρίαρχο των δρόμων του Λοντόνιουμ με την συμμορία του, ο οποίος αγνοεί τον σκοπό για τον οποίο ήρθε στη ζωή, μέχρι τη στιγμή που παίρνει στα χέρια του το Εξκάλιμπερ και μαζί με αυτό το μέλλον του. Από την πρώτη στιγμή, το θρυλικό ξίφος θα τον προκαλέσει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Συντασσόμενος με την Αντίσταση και με μια μυστηριώδη γυναίκα, πρέπει να μάθει να τιθασεύει τη δύναμη του ξίφους, να αντιμετωπίζει τους δαίμονές του και να ενώσει τον λαό ενάντια στον τύραννο Βόρτιγκερν, ο οποίος έκλεψε το στέμμα του και δολοφόνησε τους γονείς του, και να γίνει Βασιλιάς. Ο Ritchie σκηνοθετεί την ταινία από ένα σενάριο του ιδίου και των Joby Harold και Lionel Wigram, σε ιστορία του Harold.



Η ταινία βγαίνει σήμεραι, 11 Μαίου, στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer.