14 χρόνια μετά το περίφημο φιλμ που έκανε τις καρδιές να χτυπήσουν δυνατά και τις ρομαντικές κομεντί να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερο κοινό, το Love Actually θα επιστρέψει με ένα sequel! Στο περίπου δηλαδή! Το Red Nose Day Actually θα είναι ένα δεκάλεπτο μικρού μήκους φιλμ που θα ετοιμαστεί ειδικά για το μεγάλο φιλανθρωπικό «θεσμό» Comic Relief που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χρήματα για πάνω από 1000 projects στον κόσμο (και) μέσω ενός μεγάλου event που στήνεται στην Βρετανική τηλεόραση. Γι’ αυτόν τον ιερό σκοπό λοιπόν αποφάσισε να επιστρέψει όλο το original καστ!

Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth, Andrew Lincoln, Lucia Moniz, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, ακόμα και ο Rowan Atkinson συμφώνησαν να είναι όλοι εκεί! Την ιστορια θα γράψει ο original σεναριογράφος και σκηνοθέτης του φιλμ του 2003, Richard Curtis! To Love Actually σκετς θα είναι μέρος του Red Nose Day 2017 που θα προβληθεί στις 24 Μαρτίου στο BBC One.