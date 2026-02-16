«Στο Καρό Νίντζα 3, o Άλεξ έχει αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον του για τις αποστολές. Προτιμά να περνά χρόνο με τους φίλους του, ενώ ο Καρό Νίντζα νιώθει παραμελημένος και θέλει νέα δράση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Alex να μπλέξει κατά λάθος σε σύγκρουση με τον Marco, το «κακό παιδί» και νέο αγόρι της Jessica, της πρώην του.

Όταν ο Marco και οι φίλοι του βάζουν φωτιά στην αποθήκη της αυλής, ο Alex βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν καβγά που δεν προκάλεσε, ενώ πιέζεται από τον Καρό Νίντζα να αμυνθεί.

Τα προβλήματα μεγαλώνουν όταν γίνεται φίλος με τη νέα μαθήτρια, Emily. Η Jessica εξακολουθεί να τον αγαπά αλλά και να ζηλεύει ακραία.

Παράλληλα, ο πατριός του Άλεξ, ο Τζων, προσπαθεί να αναλάβει πολύ έντονα τον ρόλο του πατέρα. Ο Alex νιώθει ότι πιέζεται από παντού, αλλά η πραγματική απειλή προέρχεται από κάτι εντελώς διαφορετικό.»

Σκηνοθεσία : Anders Matthesen και Thorbjørn Christoffersen

Πρωταγωνιστούν : Anders Matthesen • Louis Næss-Schmidt • Emma Sehested Høeg • Flora Ofelia Hofmann Lindahl