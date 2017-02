Δες το επικό reunion του καστ του Lord of the Rings!

Αυτό κι αν είναι reunion! Το Instagram γέμισε από Χόμπιτ, Ξωτικά και Βασιλιάδες αφού το καστ του Lord of the Rings συναντήθηκε ξανά μετά από 15 ολόκληρα χρόνια!

Τον Δεκέμβριο του 2016 γιορτάστηκαν τα 15 χρόνια από την επέτειο του The Fellowship of the Ring και από τότε ο Orlando «λέγε με και Legolas» Bloom δεν χάνει την ευκαιρία να το γιορτάζει με διάφορα post νοσταλγίας. Το πιο πρόσφατο ωστόσο άφησε άγαλμα τους fans αφού ήταν αυτός παρέα με το μισό καστ από το θρυλικό φιλμ! Μαζί του ήταν οι Billy Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Merry), Viggo Mortensen (Aragorn) και Elijah Wood (Frodo), και όπως ήταν λογικό το Instagram πήρε φωτιά!



Ο Bloom (Legolas) ξαναβρέθηκε με τους τότε συμπρωταγωνιστές του και όλοι μαζί βρήκαν την ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά, να βγάλουν φωτογραφίες και να κάνουν διάφορα χαζά με κουτάλια και πηρούνια, προσπαθώντας να αναπαραστήσουν τις επικές μάχες που είχαν δώσει στη μεγάλη οθόνη.



Ο Legolas ήταν εκείνος που έκανε share το reunion στο Instagram και οι… καρδούλες πήραν κι έδωσαν. Και ο Monaghan μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες με τους followers του, ενώ έκανε και μία ιδιαίτερη αφιέρωση στον Mortensen γράφοντας «My captain. My king».