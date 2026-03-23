Βασισμένη στην πασίγνωστη ιστορία του Δαβίδ, η ταινία είναι ένα εντυπωσιακό, καθηλωτικό animation για όλη την οικογένεια, γεμάτο περιπέτεια και ελπίδα, που αφηγείται τη ζωή του αγοριού που έγινε θρύλος.

Όταν ο γίγαντας Γολιάθ υψώνεται για να τρομοκρατήσει ένα ολόκληρο έθνος, ένας νεαρός βοσκός, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, λίγες πέτρες και ακλόνητη πίστη, επιλέγεται για να τον αντιμετωπίσει. Καταδιωγμένος από την εξουσία και καθοδηγούμενος από τον σκοπό του, το ταξίδι του δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της αγάπης και του θάρρους του – και κορυφώνεται σε μια μάχη όχι μόνο για ένα στέμμα, αλλά για την ψυχή ενός βασιλείου. Στη συνέχεια, ο Δαβίδ, εμπνέει ολόκληρο το λαό του.

H ιστορία ενός νεαρού αγοριού, που κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, με τη δύναμη του πίστης και του θάρρους τολμά να σταθεί απέναντι σε όλους και να αναδειχθεί νικητής. Η ιστορία ενός αδύναμου απέναντι στους πανίσχυρους που θα εμπνεύσει τους μικρούς και μεγάλους θεατές.

H ταινία κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2025 στην Αμερική, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Με CinemaScore A και με 98% audience score στο Rotten Tomatoes, η ταινία αγαπήθηκε τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς.

Σημείωμα των Σκηνοθετών

“Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, καθώς έκανα κανό στον ποταμό Ζαμβέζη. Παρακολουθώντας μια τροπική καταιγίδα, ένα λιοντάρι να ορμά, ένα μικρό λουλούδι στην όχθη και έναν αετό να πετά, μου ήρθε η έμπνευση για το σχεδιασμό της ταινίας. Εκείνη την εποχή διάβαζα την ιστορία του Δαβίδ, η οποία ήταν γεμάτη περιπέτεια, ενθουσιασμό, μουσική, φιλία, στιγμές τρυφερότητας και αφοσίωσης. Ήμουν αποφασισμένος κάποια μέρα να αφηγηθώ μια ιστορία για τον Δαβίδ που θα μπορούσε να εμπνεύσει και να συναρπάσει τον κόσμο.”

Φιλ Κάνινγκχαμ, Σκηνοθέτης

“Η δημιουργία της ταινίας ήταν ξεχωριστή. Ποτέ πριν δεν είχα συμμετάσχει σε ένα έργο με τέτοιο βάθος, τόση ιστορία και υπόσχεση. Κάθε άνθρωπος που έγινε μέρος της ομάδας το ένιωσε κι αυτός – την αίσθηση ότι δουλεύαμε πάνω σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.”

“Το να πάρεις μια τόσο διαχρονική, πλούσια και πολυδιάστατη ιστορία και να τη συμπυκνώσεις σε μια ταινία animation δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Όμως δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για το αποτέλεσμα.”

“Και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή την απίστευτη ομάδα που δημιουργήθηκε, που αγκάλιασε το όραμα και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά, κάνοντας το έργο ξεχωριστό.”

Μπρεντ Νταζ, Σκηνοθέτης

Σκηνοθεσία Φιλ Κάνινγκχαμ, Μπρεντ Νταζ Σενάριο Μπρεντ Νταζ Ηθοποιοί Φάνος Θεοφάνους, Ανδρέας Τσέλεπος, Γιάννης Καραούλης, Βαρνάβας Κυριαζής, Πέννυ Φοινίρη, Δημήτρης Αντωνίου, Χάρης Αριστείδου, Άρης Κυπριανού, Εύρος Βασιλείου, Πλάτωνας Μουρατίδης, Λοΐζος Παπαγεωργίου, Μαρία Κάνθερ, Πέτρος Κονόμου, Μαριλένη Σταύρου Παραγωγή Τζάκι Κάνινγκχαμ , Φιλ Κάνινγκχαμ , Τιμ Κέλερ, Ρίτα Μπάνγκα, Στιβ Πέγκραμ Διάρκεια 112’ Διανομή THE FILM GROUP Είδος Κινούμενα Σχέδια, Οικογενειακή Γλώσσα Μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά Χώρα Παραγωγής Η.Π.Α., Νότια Αφρική