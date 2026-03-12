Η Χόλι είναι ένα μικρό ορφανό σκαντζοχοιράκι που ζει με τον φοβισμένο αδελφό της Πιτ σε έναν παλιό φάρο, αλλά ονειρεύεται να ανακαλύψει τον έξω κόσμο. Όταν αποφασίζει να φύγει για την πρώτη της μεγάλη περιπέτεια, γίνεται στόχος μιας τρελής γάτας που τη μπερδεύει με έναν «γιγάντιο αρουραίο με αγκάθια». Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, η Χόλι διασχίζει έναν επικίνδυνο δρόμο γεμάτο αυτοκίνητα. Τότε εμφανίζεται ο Γουόλτερ, ένας εξαντλημένος λαγός και πατέρας 53 παιδιών, που τρέχει για να την σώσει. Η Χόλι σώζεται, όμως ο Γουόλτερ τραυματίζεται και, όταν συνέρχεται, έχει χάσει τη μνήμη του και βλέπει τον κόσμο με «σούπερ όραση». Πιστεύοντας πλέον πως είναι ο γενναίος Σούπερ Γουόλτερ, ξεκινά μια απίθανη αποστολή γεμάτη βασίλεια, δράκους και πριγκίπισσες. Για τη Χόλι, αυτή είναι η ευκαιρία για την πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής της. Μια τρυφερή οικογενειακή ιστορία για τη φιλία, το θάρρος και τον ήρωα που κρύβεται μέσα σε όλους μας.

Σύνοψη

Η μικρή σκαντζοχοιρίνα Χόλι φεύγει για την πρώτη της απίθανη περιπέτεια μαζί με τον αστείο λαγό Γουόλτερ ο οποίος νομίζει ότι είναι σούπερ ήρωας.

Σκηνοθεσία : Καρολίν Οριζέ Πρωταγωνιστούν : Κωνσταντίνος Ρεπάνης, Αγγελίνα Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Λέρτα, Δημήτρης Πάσιος, Δημήτρης Παπαδάτος, Λυδία Σγουράκη, Πέγκυ Μανωλά, Γιώργος Σκουφής, Σοφία Παναηλίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Χρήστος Συριώτης, Νέστορας Κοψιδάς, Βασίλης Μήλιος