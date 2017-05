Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, το περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ και το cinemag.gr προετοιμάζουν για έβδομη συνεχή χρονιά τον αγαπημένο καλοκαιρινό θεσμό της έβδομης τέχνης, το Athens Open Air Film Festival (Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας), που ενώνει τη ζωή της πόλης (και όχι μόνο) με το σινεμά. Ανανεωμένο, με διάθεση για περιπλανήσεις εντός και εκτός της Αθήνας, το 7ο AOAFF έρχεται να γεμίσει τις καλοκαιρινές σας βραδιές με υπέροχες αναμνήσεις, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο και, όπως πάντα, εντελώς δωρεάν.

Είστε έτοιμοι, λοιπόν, για μία ανακοίνωση με κοφτερά χαμόγελα;

Το 7ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, σε συνεργασία με το British Council, επέλεξε και παρουσιάζει για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα αφιέρωμα στην ιδιαιτέρως αγαπητή κληρονομιά του γοτθικού τρόμου, προβάλλοντας σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες μερικά από τα αριστουργήματα του είδους.

Απολύτως συνυφασμένο με τον τρόμο και το φανταστικό, το βρετανικό γοτθικό σινεμά υπήρξε απόγονος του αντίστοιχου λογοτεχνικού ρεύματος που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κυρίως τον 19ο αιώνα, μέσα από τις σελίδες θρυλικών μυθιστορημάτων όπως το «Φρανκενστάιν» της Μέρι Σέλεϊ, ο «Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ, το «Δόκτορ Τζέκιλ και Κύριος Χάιντ» του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, το «Στρίψιμο της Βίδας» του Χένρι Τζέιμς, αλλά και τις απόκοσμες ιστορίες του Έντγκαρ Άλαν Πόε και του Σέρινταν λε Φανού.

Μεταφέροντας στην οθόνη έναν ερεβώδη κόσμο από ομίχλη, απειλητικές σκιές και μεταφυσική αγωνία, το κινηματογραφικό είδος του γοτθικού τρόμου ξεκίνησε από τα εδάφη της Βρετανίας για να γνωρίσει αμέτρητους οπαδούς παγκοσμίως και να συνεπάρει ολόκληρο τον 20ό αιώνα με υποβλητικές ιστορίες για στοιχειωμένους πύργους, αιμοδιψείς βρυκόλακες, απόκοσμα πλάσματα, ανεξήγητα μυστήρια και μακάβριες συναντήσεις με το υπερφυσικό.

Από τον πλέον μυθικό «Δράκουλα» («Horror of Dracula», 1958) του Τέρενς Φίσερ με τον Κρίστοφερ Λι, την υποβλητική «Νύχτα του Δαίμονα» («Night of the Demon», 1957) του Ζακ Τουρνέρ («Cat People») και το αξεπέραστο «Καταραμένο Σκιάχτρο» («The Wicker Man», 1973) του Ρόμπιν Χάρντι, μια από τις κορυφαίες δημιουργίες στην ιστορία του βρετανικού σινεμά, μέχρι τη σαρδόνια και μακάβρια αστεία «Νύχτα των Βρυκολάκων» («The Fearless Vampire Killers», 1967) του Ρόμαν Πολάνσκι, τη μυσταγωγική «Παρέα των Λύκων» («The Company of Wolves», 1984) του Νιλ Τζόρνταν, το «Μάντεψε Ποιον θα Σκοτώσουν Απόψε» («Dead of Night», 1945) που κατέχει σταθερά υψηλή θέση στις λίστες με τις καλύτερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών και το απρόβλητο στη χώρα μας, μικρού μήκους φιλμ «Mistletow Bough» (1904), ένα από τα πρώτα δείγματα της γοτθικής κινηματογραφίας που μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε, το αφιέρωμα «British Gothic» σας καλεί να ζήσετε μερικές από τις πιο διαχρονικές κινηματογραφικές ανατριχίλες στη μεγάλη οθόνη, σε ατμοσφαιρικές τοποθεσίες της πόλης, σε καλοκαιρινές νύχτες που θα σας παγώσουν (απολαυστικά) το αίμα.



Αναλυτικά οι ταινίες του αφιερώματος:

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟΨΕ (Dead of Night, 1945)

των Αλμπέρτο Καβαλκάντι, Τσαρλς Κράιτον, Μπέιζιλ Ντίαρντεν και Ρόμπερτ Χάμερ

Σε αυτό τον αξεπέραστο σταθμό για ολόκληρο το σινεμά τρόμου τέσσερις Βρετανοί σκηνοθέτες αναλαμβάνουν να αποτυπώσουν δεξιοτεχνικά στην οθόνη τις απόκοσμες και ανατριχιαστικές ιστορίες που διηγούνται οι παρευρισκόμενοι μιας απομονωμένης έπαυλης, αγνοώντας ότι οι ίδιοι μπορεί πολύ σύντομα να γίνουν πρωταγωνιστές ενός σκοτεινού ονείρου από το οποίο ενδέχεται κανείς να μην ξυπνήσει ποτέ.

ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ, Ο ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ (Horror of Dracula, 1958)

του Τέρενς Φίσερ

Η ταινία που σύστησε τον Κρίστοφερ Λι στο ρόλο του απέθαντου και αιμοδιψούς κόμη, ανέδειξε γλαφυρή την ερωτική διάσταση του βαμπιρικού μύθου και δημιούργησε ολόκληρη κινηματογραφική σχολή προβάλλεται, 60 σχεδόν χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στις αίθουσες, επιτέλους μέσα σε όλη την τεχνικολόρ πανδαισία της.

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΩΝ (The Fearless Vampire Killers, 1967)

του Ρόμαν Πολάνσκι

Σε επετειακή προβολή 50 ετών από την πρώτη του κυκλοφορία, αυτός ο σαρδόνιος συνδυασμός μαύρης κωμωδίας και τρόμου παραμένει μια από τις καλύτερες (αν και για χρόνια αδίκως υποτιμημένες) δημιουργίες του Πολάνσκι, εξιστορώντας τις προσπάθειες ενός ηλικιωμένου καθηγητή και του νεαρού βοηθού του να εξοντώσουν μια οικογένεια βρυκολάκων στα Καρπάθια.

ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΣΚΙΑΧΤΡΟ (The Wicker Man, 1973)

του Ρόμπιν Χάρντι

Με ένα από τα πιο σοκαριστικά φινάλε του σινεμά και με τον τίτλο ενός από τα κορυφαία βρετανικά φιλμ που γυρίστηκαν ποτέ, το «Καταραμένο Σκιάχτρο» και η εφιαλτική περίπτωση ενός αστυνομικού επιθεωρητή που συναντά τον απόλυτο τρόμο σε μια νησιώτικη κοινότητα παγανιστών θα προβληθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας στην πλήρη εκδοχή που επιθυμούσε ο σκηνοθέτης του.

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΑ (Night of the Demon, 1957)

του Ζακ Τουρνέρ

Ο Ντέινα Άντριους είναι ο ορθολογιστής επιστήμονας που καλείται να θέσει τις πεποιθήσεις και τη λογική του σε σοβαρή αμφισβήτηση όταν η ζωή του απειλείται από μια μυστηριώδη κατάρα σε ένα από τα αριστουργήματα υπαινικτικού τρόμου που τόσο επάξια υπηρέτησε στην καριέρα του ο σκηνοθέτης του «Cat People» και του «Περπάτησα μ΄ένα Ζόμπι».

Η ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ (The Company of Wolves, 1984)

του Νιλ Τζόρνταν

Σεξουαλικά και βίαια φορτισμένη εκδοχή της «Κοκκινοσκουφίτσας», ενήλικη και απολαυστικά διεστραμμένη βουτιά στον καθόλου αθώο κόσμο των παραμυθιών, ονειρικό μπέρδεμα της φαντασίας και της πραγματικότητας, αυτό το μαγευτικά σκηνοθετημένο κομψοτέχνημα από το δημιουργό του «Συνέντευξη μ’ έναν Βρικόλακα» και του «Παιχνιδιού των Λυγμών» παίρνει τα ανατρεπτικά αφηγήματα της συγγραφέα Άντζελα Κάρτερ και τα αποτυπώνει αποστομωτικά στην οθόνη.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

THE MISLETOW BOUGH (1904)

του Πέρσι Στόου

Στη διάρκεια μιας γαμήλιας τελετής η νύφη εξαφανίζεται μυστηριωδώς και οι καλεσμένοι αδυνατούν να την βρουν. Τριάντα χρόνια αργότερα έρχεται να δοθεί η μακάβρια λύση στην αινιγματική αυτή εξαφάνιση. Από τα πρώτα (αν όχι το πρώτο!) δείγματα γοτθικού τρόμου στο σινεμά, το για δεκαετίες ολόκληρες χαμένο μικρού μήκους φιλμ ανακαλύφθηκε πρόσφατα και αποκαταστάθηκε, με μουσική υπόκρουση από τον Πιτ Γουίγκς των Saint Etienne. Προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.