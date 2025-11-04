Η Κρίστι Μάρτιν (Σίντνεϊ Σουίνι) δεν είχε ποτέ φανταστεί μια ζωή πέρα από τις ρίζες της στη μικρή πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια – μέχρι που ανακάλυψε πως έχει ένα μοναδικό ταλέντο: να ρίχνει γροθιές. Με οδηγό το πείσμα, την αποφασιστικότητα και μια δυνατή επιθυμία για νίκη, ρίχνεται στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας, υπό την καθοδήγηση του προπονητή και μάνατζερ – και αργότερα συζύγου της – Τζιμ (Μπεν Φόστερ).

Όμως, όσο δυναμική και εκρηκτική κι αν είναι πάνω στο ρινγκ, οι πιο σκληρές της μάχες δίνονται έξω απ’ αυτό – με την οικογένεια, την ταυτότητά της, και μια σχέση που απειλεί να εξελιχθεί σε ζήτημα ζωής ή θανάτου. Βασισμένη σε συγκλονιστικά αληθινά γεγονότα, η ιστορία της Κρίστι Μάρτιν είναι ένα δυνατό πορτρέτο ανθεκτικότητας, θάρρους, επιβίωσης και του αγώνα να ξαναπάρεις τη ζωή στα χέρια σου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πολυβραβευμένος Αυστραλός Ντέιβιντ Μισό (Animal Kingdom), σε σενάριο που έγραψε μαζί με τη Μίρα Φουλκς (Judy & Punch), βασισμένο σε μια ιστορία της Κάθριν Φουγκέιτ.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Μέριτ Γουίβερ (Birdman) στον ρόλο της Τζόις Σόλτερς, της στενόμυαλης και συναισθηματικά απόμακρης μητέρας της Κρίστι, την Κέιτι Ο’ Μπράιαν (Ματωμένος Δεσμός) στον ρόλο της Λίσα Χόλεγουιν, μιας αντιπάλου της Κρίστι στην πυγμαχία, που εξελίσσεται σε αξιόπιστη φίλη, τον Ίθαν Έμπρι (Alma and Wolf) στον ρόλο του Τζόνι Σόλτερς, του υποστηρικτικού αλλά σιωπηλά συνένοχου πατέρα της Κρίστι, την Τζες Γκαμπόρ (School Spirits) στον ρόλο της Ρόζι, που εμπλέκεται σε μια μυστική ερωτική σχέση με την Κρίστι· και τον Τσαντ Κόλμαν (The Walking Dead) στον ρόλο του εκκεντρικού προαγωγού πυγμαχίας Ντον Κινγκ.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Σίντνεϊ Σουίνι απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της με κριτικούς και κινηματογραφικά site να τη θεωρούν ήδη φαβορί για το βραβείο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.