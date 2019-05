Η πολυαναμενόμενη mini σειρά του George Clooney έρχεται αποκλειστικά στην Cosmote TV και κάνει πρεμιέρα αυτόν τον Μάιο. Με τον 2 φορές βραβευμένο με OSCAR® Αμερικανό ηθοποιό στον ρόλο του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του πρωταγωνιστή, η βασισμένη στην ομώνυμη κλασική νουβέλα του Τζόζεφ Χέλερ ιστορική σειρά, ακολουθεί τις περιπέτειες μίας αεροπορικής μοίρας των ΗΠΑ που μάχεται στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Catch-22 κάνει πρεμιέρα -σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD – την Κυριακή 19/5 στις 23.00 , 48 ώρες μετά την Αμερική, και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμο on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Εκτός από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το καστ της σειράς περιλαμβάνει τους βραβευμένους Χιου Λόρι (House M.D., Tomorrowland, Veep), Κάιλ Τσάντλερ (Manchester By The Sea, Carol, The Spectacular Now, Super 8) και Κρίστοφερ Άμποτ (Whiskey Tango Foxtrot, It Comes At Night, A Most Violent Year).

