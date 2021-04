Η Sony καινοτομεί και παρουσιάζει την δική της Streaming Service υπηρεσία γεμάτη με αγαπημένους τίτλους ταινιών, διαφορετική από ό,τι έχουμε δει έως τώρα. Το BRAVIA CORE, όπως ονομάζεται ο πλούσιος κατάλογος blockbuster και όχι μόνο ταινιών, θα είναι προεγκατεστημένος στις νέες και στις επερχόμενες τηλεοράσεις BRAVIA και δεν θα απαιτεί συνδρομή (αλλά θα λειτουργεί με σύστημα credits). Συγκεκριμένα, σε όλα τα νέα μοντέλα BRAVIA XR , όπως οι Master Series A90J 4K HDR OLED που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και οι επερχόμενες τηλεοράσεις X90J 4K HDR Full Array LED , θα μπορούν οι χρήστες να απολαύσουν μεγάλου μήκους ταινίες από την νέα πλατφόρμα, με ένα μόνο κλικ.

Οι δημοφιλείς τίτλοι που θα βρει κανείς στο BRAVIA CORE

Μεταξύ τους θα βρει κανείς πετυχημένες ταινίες από το super-hero gerne όπως το Spiderman: Far From Home, το Bloodshot ή το Venom. Για όσους είναι fan των οικογενειακών κωμωδιών θα βρει το Jumanji: The Next Level καθώς και το Peter Rabbit ενώ υπάρχουν και οι περιπέτειες επιστημονικής φαντασίας Resident Evil και Ghostbusters, Blade Runner 2049 καθώς και το ‘Men In Black’ με τον απολαυστικό Will Smith. Ακόμη, στους τίτλους θα βρει κανείς και άλλες βραβευμένες και αγαπημένες ταινίες όπως το ‘Μικρές Κυρίες‘ της Greta Garwig, το ‘Μέρα της Μαρμότας’, το ‘2012’ και Charlie’s Angels. Ο κατάλογος περιέχει πάνω από 300 τίτλους σε συνεργασία με την Sony Pictures Entertainment (SPE), που είναι σίγουρο πως θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα.

Μία νέα κινηματογραφική εμπειρία μέσα από τις τηλεοράσεις BRAVIA

Με τις Bravia τηλεοράσεις τους θα μπορούν πλέον οι χρήστες να απολαύσουν μια επιλογή από μερικούς από τους πιο πρόσφατους premium και κλασικούς τίτλους Sony Pictures Entertainment (SPE), και τη μεγαλύτερη συλλογή IMAX ® Enhanced. Η BRAVIA CORE είναι η πρώτη υπηρεσία στο είδος της που διαθέτει τεχνολογία Pure Stream™, επιτυγχάνοντας σχεδόν ισοδύναμη ποιότητα UHD BD με μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητα έως και 80 Mbps.

Οι κάτοχοι τηλεοράσεων BRAVIA XR μπορούν να εξαργυρώσουν ταινίες από μια επιλογή τουλάχιστον 300 τίτλων. Υπάρχουν 10 credits ταινιών που περιλαμβάνονται στις τηλεοράσεις A90J και Z9J και 5 στα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς BRAVIA XR. Επίσης, με το BRAVIA CORE έχουν πρόσβαση μέσω συνδρομής σε μια θαυμάσια συλλογή ταινιών για προβολή μέσω streaming, οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμούν, σε ποιότητα έως 4K HDR.

Το περιεχόμενο που έχει καταγραφεί με φιλμ IMAX ή πιστοποιημένες κάμερες, όπως το Spider-man: Far from Home, έχει μια διευρυμένη αναλογία διαστάσεων που σχεδιάστηκε ειδικά για IMAX και «γεμίζει» περισσότερο μέρος της οθόνης. Οι θεατές μπορούν να απολαύσουν μια πραγματικά υψηλότερη εμπειρία θέασης ταινιών στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων βραβευμένων ταινιών (Little Women, A Beautiful Day in the Neighborhood), δημοφιλών ταινιών δράσης (Bad Boys For Life, Baby Driver) και οικογενειακής ψυχαγωγίας (Hotel Transylvania, Smurfs: The Lost Village).

«Η κινηματογράφηση έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, και χάρη στις τηλεοράσεις Sony BRAVIA XR και την τεχνολογία αυτών, τώρα μπορείτε να βιώσετε αυτήν την εμπειρία στο σπίτι σας», πρόσθεσε ο Bruce Markoe.

Το καλύτερο; Με το Studio Access, το οποίο αποτελεί μέρος του πακέτου BRAVIA CORE, οι θεατές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από επιπλέον πλάνα από τα παρασκήνια, συνεντεύξεις και ακόμη περισσότερα.

Περισσότερα για το BRAVIA CORE: sony.net/bravia-core