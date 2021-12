H COSMOTE TV αποχαιρετά το 2021 με μεγάλες πρεμιέρες σειρών μεταξύ των οποίων, το πολυαναμενόμενο μετα-αποκαλυπτικό έπος, Station Eleven για έναν κόσμο ρημαγμένο από μια πανδημία. Πιο επίκαιρη από ποτέ, η σειρά θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας μια συγκλονιστική ιστορία, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ σε guest ρόλο και τον Χιμές Πατέλ να πρωταγωνιστεί. Πίσω από την πολλά υποσχόμενη παραγωγή «κρύβεται» ο σεναριογράφος του The Leftovers, Πάτρικ Σόμερβιλ.

Τα μεγάλα ονόματα πρωταγωνιστών και συντελεστών θα συνεχιστούν με τη μαύρη κωμωδία The Outlaws, με τον βραβευμένο με OSCAR, Κρίστοφερ Γουόκεν. Πλάι του θα δούμε και τον βραβευμένο με Emmy Στίβεν Μέρτσαντ (The Office), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Στην COSMOTE TV επιστρέφει και ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς με τον ρόλο που τον καθιέρωσε τηλεοπτικά, καθώς στο πρόγραμμά Δεκεμβρίου συμπεριλαμβάνεται η σειρά-φαινόμενο του BBC, Sherlock, σε έναν μαραθώνιο που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Από τους παραγωγούς των Line of Duty, Vigil και Bodyguard, έρχεται το Showtrial, η ιστορία μιας δίκης που συγκλόνισε τη βρετανική κοινωνία και το ατμοσφαιρικό αστυνομικό θρίλερ The Long Call. Σε αντίστοιχη ατμόσφαιρα θα δούμε να ξεδιπλώνεται, το βασισμένο στη μπεστ σέλερ σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων του Σι Τζέι Μποξ, Joe Pickett.

Για τους φαν της κωμωδίας, το ενδιαφέρον θα μονοπωλήσει το υποψήφιο για Emmy, Pen15 (2η σεζόν – β’ μέρος), η σύγχρονη, τηλεοπτική αφήγηση της διάσημης νουβέλας του Όσκαρ Ουάιλντ, The Canterville Ghost, η σειρά κινουμένων σχεδίων The Harper House, το Α.Ρ. ΒΙΟ (4η σεζόν), με τον Τζο Μγκανιέλο (Zack Snyder’s Justice League, Magic Mike XXL, True Blood) σε ένα απρόβλεπτο guest και η οικογενειακή σειρά Worzel Gummidge από τον βραβευμένο με BAFTA Μακένζι Κρουκ (The Pirates of the Caribbean). Το παζλ του νέου προγράμματος της COSMOTE TV για τον Δεκέμβριο συμπληρώνει το ιατρικό δράμα Nurses.

