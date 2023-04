Μετά το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Pamela Anderson, η ζωή της Anna Nicole Smith βρίσκεται στο επίκεντρο του Netflix. Ο κολοσσός του streaming έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me, που θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Μαΐου.

Με υλικό που δεν έχει βγει μέχρι σήμερα στη δημοσιότητα, βίντεο από τον προσωπικό της χώρο και συνεντεύξεις, η ταινία θα καταγράψει τη ζωή της Smith, από την ανατροφή της στο Χιούστον μέχρι την άνοδό της, που περιλάμβανε το εξώφυλλο του Playboy, το μόντελινγκ για λογαριασμό τη Guess και την εμφάνιση σε projects του Hollywood, όπως η ταινία του 1994 Naked Gun 33 1/3: The Final Insult και τo The Anna Nicole Show. H Smith έφυγε ξαφνικά από τη ζωή από υπερβολική δόση ναρκωτικών το Φεβρουάριο του 2007 σε ηλικία 39 ετών.

Μεταξύ των θεμάτων που καλύπτονται στο νέο ντοκιμαντέρ είναι η δικαστική διαμάχη για την περιουσία του συζύγου της J. Howard Marshall, ενός δισεκατομμυριούχου του πετρελαίου που πέθανε σε ηλικία 90 ετών το 1995, ένα χρόνο μετά τον γάμο του ζευγαριού.

Δείτε στη συνέχεια το trailer: