Ο σκηνοθέτης Ρόναν Ντέι-Λιούις κάνει το εντυπωσιακό σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Ανεμώνη, μία αινιγματική ιστορία σημαδεμένη από βία και θρησκοληψία με πρωταγωνιστές δύο αποξενωμένα αδέλφια. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (There Will Be Blood, Lincoln), που συνυπογράφει το σενάριο με τον γιο του Ρόναν, επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια με συμπρωταγωνιστή τον Σον Μπιν (Game of Thrones, Time).

Στην τολμηρή και μυστηριώδη πρώτη του ταινία, ο οραματιστής εικαστικός Ρόναν Ντέι-Λιούις εκμαιεύει εξαιρετικές ερμηνείες, ενώ επιστρατεύει εντυπωσιακές εικόνες και μία σκοτεινή, αιθέρια μουσική για να υφάνει το μυθικό πορτρέτο δύο πληγωμένων ανδρών που έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν τους.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Σαμάνθα Μόρτον (In America, Sweet and Lowdown), ο Σάμιουελ Μπότομλι (How to Have Sex, Somewhere Boy) και η Σαφία Όκλεϊ-Γκριν (Out of Darkness, The Burning Girls).

Σύνοψη

Δύο αποξενωμένα αδέλφια συναντιούνται βαθιά στο δάσος εξαιτίας μιας οικογενειακής κρίσης. Θαμμένα μυστικά και χρόνια πικρίας αναδύονται αναπόφευκτα και καταλυτικά.

Σκηνοθεσία : Ρόναν Ντέι Λιούις Πρωταγωνιστούν : Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Σον Μπιν, Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μπότομλι, Σαφία Όκλεϊ-Γκριν