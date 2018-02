American Gods & η 4η σεζόν του Mozart in the Jungle κάνουν πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Πλούσιο σε αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο είναι και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο ποδόσφαιρο, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις από την πρώτη αγωνιστική για τη φάση των “16” του UEFA Champions League, όπως Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί Σεν Ζερμέν (Τετάρτη 14/2, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD). Την Πέμπτη 15/2 τη σκυτάλη θα πάρει η 1η αγωνιστική για τη φάση των “32” του UEFA Europa League, με τον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Ντιναμό Κιέβου να ξεχωρίζει (22.05, COSMOTE SPORT 5HD). Στις μεταδόσεις της Πέμπτης 15/2 υπάρχουν επίσης τα ματς, Ντόρτμουντ-Αταλάντα (20.00, COSMOTE SPORT 3HD), Έστερσουντ-Άρσεναλ (20.00, COSMOTE SPORT 4HD), αλλά και το ματς της πρωτοπόρου στην Ιταλία, Νάπολι με τους νέους της Λειψίας, που επίσης βρίσκεται ψηλά στην Bundesliga (22.05, COSMOTE SPORT 3HD).

Στα των αγωνιστικών των κορυφαίων εθνικών πρωταθλημάτων, την Κυριακή 18/2, στις 19.00 (COSMOTE SPORT 3HD) θα δοθεί η σέντρα του Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ, για την 23η ημέρα της Bundesliga, ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο ιταλικό πρωτάθλημα η Τορίνο υποδέχεται τη Γιουβέντους (13.30, COSMOTE SPORT 1HD). Στις 20.00, μεταφερόμαστε και στο πορτογαλικό πρωτάθλημα για το ματς Πόρτο-Ρίο Άβε (COSMOTE SPORT 6HD) ή αλλιώς το τελευταίο ματς των πρωτοπόρων της Liga NOS πριν συναντηθούν με την Σπόρτινγκ και τη Λίβερπουλ, στο Άνφιλντ, όπου θα κριθεί το εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA Champions League. Σε ό,τι αφορά στη LaLiga Santander, στις 21.45 θα αρχίσει το Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης (COSMOTE SPORT 2HD) που είναι άλλη μια μάχη ομάδων, οι οποίες θέλουν να μείνουν την τετράδα της κατάταξης.

Στο μπάσκετ, ξεχωρίζει το τριήμερο δράσης από το NBA All Star Weekend (Σάββατο 17/2, 04.00 έως Δευτέρα 19/2, 03.00, COSMOTE SPORT 4HD) στο οποίο θα παρακολουθήσουμε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ο «Greek Freak» επελέγη από τον Στέφεν Κάρι για να είναι στην ομάδα που θα αντιμετωπίσει τους εκλεκτούς του ΛεΜπρον Τζέιμς, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στην Ευρώπη, τα Final 8 της Ισπανίας και της Ιταλίας, είναι ανάμεσα στις διοργανώσεις που ολοκληρώνονται με την απονομή των εγχώριων κυπέλλων, και ανήκουν επίσης, στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT. Το ACB Copa del Rey θα είναι διαθέσιμο στο COSMOTE SPORT 7HD από την Παρασκευή 16/2 στις 20.00 έως την Κυριακή 18/2 στις 19.30, ενώ το Lega Basket Serie A Postemobile στο COSMOTE SPORT 5HD, από την Παρασκευή 16/2 στις 19.00 έως την Κυριακή 18/2, στις 19.00.

Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ξεχωρίζει ο αγώνας στο WRC, SS19 Torsby Power Stage της Σουηδίας, την Κυριακή 18/2, στις 13.00 στο COSMOTE SPORT 5HD.

Οι φαν του τένις, θα έχουν στη διάθεσή τους το ATP 500 ABN Amro World Tennis (έως την Κυριακή 18/2, 16.30, COSMOTE SPORT 6HD), που θα διεξαχθεί παρουσία του Ρότζερ Φέντερερ. Από την Παρασκευή 16/2 θα προστεθεί στις μεταδόσεις το ΑTP 250 Argentine Open, στο οποίο θα αγωνιστούν μεταξύ άλλων, το Νο6 στον

κόσμο, Ντομινίκ Τίεμ και το Νο10, Πάμπλο Καρένιο Μπούστα. Την Κυριακή 18/2, στις 19.00, δεν χάνουμε τον τελικό (COSMOTE SPORT 8HD).

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν ταινίες και σειρές σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της υποψήφιας για Emmy® δραματικής σειράς φαντασίας, American Gods. Η σειρά ακολουθεί την ιστορία ενός πολέμου ανάμεσα στους παραδοσιακούς Θεούς των μυθολογικών ριζών από όλο τον κόσμο, που χάνουν σταθερά τους πιστούς και ένα ανερχόμενο πάνθεον των Θεών που αντανακλά τη σύγχρονη αγάπη της κοινωνίας για τα χρήματα, την τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, τους διάσημους και τα ναρκωτικά. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 15/2, στις 23.00. Η βραβευμένη με δύο Χρυσές Σφαίρες σειρά, Mozart in the Jungle, με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ επιστρέφει με 4η σεζόν τη Δευτέρα 19/2 στις 23.00, ξεναγώντας μας για ακόμα μία χρονιά στα παρασκήνια μιας ορχήστρας κλασικής μουσικής στη Νέα Υόρκη. Η μίνι σειρά Sunshine Kings έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή την Τετάρτη 14/2, στις 22.00, ξεδιπλώνοντας την ιστορία ενός μεγάλου μπασκετικού ταλέντου, του Jacob Garang, ο οποίος βρίσκει εμπόδια στην εκπλήρωση του ονείρου του, που δεν είναι άλλο από την είσοδο στο ΝΒΑ, όταν κατηγορείται για επίθεση σε μία έφηβη. Οι φαν της κωμωδίας δεν χάνουν τη σειρά Vice Principals, που αναφέρεται στον αγώνα δύο καθηγητών να πάρουν την θέση του διευθυντή σε ένα σχολείο, και κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 18/2, στις 22.00.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζουν οι πρεμιέρες της ρομαντικής κομεντί Valentine’s Again (Τετάρτη 14/2, 21.00), αλλά και της δραματικής ταινίας ρωσικής παραγωγής, Παράδεισος (Paradise) του Αντρέι Κοντσαλόφσκι (Πέμπτη 15/2, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στο κανάλι, την Παρασκευή 16/2 προβάλεται το βιογραφικό δράμα, Ο Άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ (Race) για τον Αφροαμερικανό αθλητή Τζέσε Όουενς, που κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, με τους Στέφαν Τζέιμς, Τζέισον Σουντέκις και Τζέρεμι Άιρονς, ενώ την Κυριακή 18/2, δεν χάνουμε σε Α’ προβολή το υποψήφιο για OSCAR®, δράμα του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ, Joy, με την Τζένιφερ Λόρενς (21.00, ζώνη Blockbuster).Στη ζώνη Family του καναλιού, οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν την ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, Μια τρελή τρελή φάρμα (Home on the Range), ενώ στη ζώνη Action, οι φαν της περιπέτειας έχουν στη διάθεσή τους την ταινία Στα Ιχνη του Χαμένου Θησαυρού (National Treasure) με την Ντάιαν Κρούγκερ και τον Νίκολας Κέιτζ (Δευτέρα 19/2, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, παρακολουθούμε σε Α’ Προβολή το υποψήφιο στις Κάννες δράμα φαντασίας, Το Παραμύθι των Παραμυθιών (Tale of Tales) του Ματέο Γκαρόνε, βασισμένο στο Πενταήμερο του Τζιαν – Μπατίστα Μπαζίλ, μία από τις πρώτες συλλογές παραμυθιών, με τη Σάλμα Χάγιεκ και τον Βενσάν Κασέλ (Σάββατο 17/2, 22.00). Την Τετάρτη 14/2, ξεχωρίζει στο κανάλι η βιογραφική ταινία, Τίνα (What’s Love got to do with it) (22.00, ζώνη Ladies First).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, συνεχίζεται την Δευτέρα 19/2 το αφιέρωμα στον Βασίλη Καϊλα με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, Μανταλένα (22.00).

Ανάμεσα στις πρεμιέρες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει σε το υποψήφιο για Emmy πολεμικό δράμα, Γαλλική Σουίτα Suite Française με τις Μισέλ Ουίλιαμς Κρίστιν Σκοτ Τόμας και Μάργκοτ Ρόμπι (Παρασκευή 16/2, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους από την Παρασκευή 16/2 το αστυνομικό, Ο Χιονάνθρωπος (The Snowman) με τον Μάικλ Φασμπέντερ, βασισμένο στο μπέστ σέλερ του Τζο Νέσμπο.