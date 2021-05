Αυτό το Σαββατοκύριακο, εκτός από τις βόλτες μας, προγραμματίζουμε και το ραντεβού μας με… την τηλεόρασή μας και συντονιζόμαστε στο Mega. Το Σάββατο έχει το Mega Star, την αγαπημένη μας μουσική εκπομπή της τηλεόρασης με την Μαντώ Γαστεράτου και τον τάδε, με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Παντελίδη.

Την Κυριακή, έχει την νέα σειρά που έχουμε κολλήσει, το «Σιωπηλός Δρόμος». Ας δούμε παρακάτω την περιγραφή του επεισοδίου 16, που θα προβληθεί στις 16/5.

Σαββατοκύριακο στο Mega

Mega Star 15/6 – Με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Παντελίδη

Το «MEGA STAR» δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σάββατο στις 12:00 στο MEGA, με τη Μαντώ Γαστεράτου και τον Αντώνη Δημητριάδη.

Το Σάββατο 15 Μαΐου, η Μαντώ και ο Αντώνης υποδέχονται τον Κωνσταντίνο Παντελίδη, ο οποίος μας μιλάει για την μουσική επιρροή που του άσκησε ο αδερφός του Παντελής, καθώς και για όλα όσα θέλει να καταφέρει στο χώρο της μουσικής. Ερμηνεύει unplugged μερικές από τις νέες του επιτυχίες, καθώς και τραγούδια του αξέχαστου Παντελή. Ο Αντώνης προκαλεί τον Κωνσταντίνο σε ένα απολαυστικό challenge.

Η κάμερα του «MEGA STAR» μπαίνει στα γυρίσματα της εκπομπής «ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA» με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και εξασφαλίζει αποκλειστικά πλάνα και δηλώσεις. Ακόμα, συναντάμε τον Νίκο Κουρκούλη, ο οποίος μιλάει για την επιστροφή του στα μουσικά δρώμενα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο καλλιτεχνικός χώρος λόγω της πανδημίας. Στην ενότητα ΧΑΙ 5 θυμόμαστε τις πέντε ελληνικές συμμετοχές στην Eurovision, που με αποκλειστικά ελληνικό στίχο, κατέκτησαν τις καλύτερες θέσεις στον διαγωνισμό. Μαθαίνουμε ποια τραγούδια έχουν ξεχωρίσει στις τάσεις του Youtube και ποια κομμάτια αναζητούμε περισσότερο στο Shazam. Επίσης, ενημερωνόμαστε για τα τραγούδια που είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο θέσεων στο Top 50, τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στο ελληνικό και ξένο top 10, παρακολουθούμε τις ενότητες Σαν Σήμερα, Dance Chart και τα νέα τραγούδια που θα γίνουν hit.

Ακόμη, το Σάββατο στις 14:00 έχει την αγαπημένη ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, «Έλα στο Θείο» (1950) με τους Νίκο Σταυρίδη και Μίμη Φωτόπουλο. Από την Finos Film.

Ένας μεγαλομπακάλης θέλει να παντρέψει τον αχαϊρευτο ανηψιό του με μια κοπέλα της δικής του επιλογής και για αυτό βάζει μια αγγελία στις εφημερίδες. Η αγγελία όμως μπλέκεται με μια άλλη, την οποία έχει βάλει ένας κτηματομεσίτης με δύο αδελφές και μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, για την πώληση μιας ραπτομηχανής. Το μπέρδεμα οδηγεί σε ερωτικά ειδύλλια, ανεξάρτητα βέβαια από τις προτιμήσεις του θείου.

Η πρώτη συνεργασία Νίκου Τσιφόρου και Finos Film σε κωμωδία. Αν και κωμωδιογράφος, οι προηγούμενες ταινίες του που είχε γυρίσει ο Φίνος ήταν δραματικές, με ιδιαίτερη, ωστόσο, επιτυχία: “Χαμένοι Άγγελοι” και “Τελευταία Αποστολή”.

«Σιωπηλός Δρόμος» – Το συγκλονιστικό Επεισόδιο 16 της Κυριακής 16/5

Μια άγρια δολοφονία θα συγκλονίσει την κοινότητα του Βαθιού Αττικής. Οι ευθύνες βαραίνουν πρωτίστως την αστυνομία καθώς 23 μέρες μετά την εξαφάνιση των παιδιών, οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Ο Νάσος πιέζεται από τους ανωτέρους του να αποκόψει την Θάλεια από τις συνομιλίες και να φτάσει άμεσα σε μια συμφωνία με τους απαγωγείς.

Στην διάρκεια μιας ολονυχτίας εκδήλωσης οι γονείς θα προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη και να ασκήσουν έτσι μεγαλύτερη πίεση στους δράστες και την αστυνομία. Ο Νάσος και η Θάλεια θα βρεθούν στο περιθώριο και θα καταλάβουν πως ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο.

Η διπλή ζωή της Αθηνάς αποκαλύπτεται και την ίδια στιγμή ο «ενορχηστρωτής» θα αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του. Οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές και για πρώτη φορά ο Νάσος με την ομάδα του θα εντοπίσουν τον έναν από τους δράστες.

Δείτε το τρέιλερ του επεισοδίου 16

Ακόμη, Την Κυριακή προτείνουμε να δείτε την ξένη ταινία «Πιστέψτε με» (BELIEVE ME : ΤΗΕ ABDUCTION OF LISA MCVEY) στις 22:10, η οποία θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

Επιστρέφοντας από τη δουλειά στο σπίτι της, η 17χρονη Λίζα ΜακΒέι (Κέιτι Ντάγκλας) δέχεται επίθεση από τον κατά συρροή δολοφόνο Μπόμπι Τζο Λονγκ, ο οποίος την απαγάγει και την κακοποιεί σεξουαλικά για 26 ώρες…

Παρόλο που καταφέρνει να δραπετεύσει, χρησιμοποιώντας το τέχνασμα της αντίστροφης ψυχολογίας, τόσο η οικογένειά της όσο και η αστυνομία αρνούνται να πιστέψουν αυτά που βίωσε και τους περιγράφει η Λίζα. Μόνος σύμμαχός της και αυτός που την πιστεύει είναι ένας ντετέκτιβ (Ντέιβιντ Τζέιμς Έλιοτ), που ερευνά παρόμοια εγκλήματα.

Βασισμένη σε ανατριχιαστικά αληθινά γεγονότα η ταινία αφηγείται την ιστορία της Λίζα ΜακΒέι η οποία απήχθη το 1984 και βιάστηκε για 26 ώρες από τον δολοφόνο Μπόμπι Τζο Λονγκ, ο οποίος είχε ήδη σκοτώσει τουλάχιστον 10 γυναίκες στην περιοχή Τάμπα της Φλόριδα. Η Λίζα ήταν το μόνο θύμα που σώθηκε και μάλιστα κατάφερε να οδηγήσει την αστυνομία στη σύλληψη του. Ο Λονγκ καταδικάστηκε σε θάνατο για δύο από τις δέκα δολοφονίες και εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στις 23 Μαΐου 2019.

Η ταινία εκτός από τη τηλεόραση, παρουσιάστηκε και σε μια ειδική θεατρική προβολή στην Τάμπα, στο ίδιο θέατρο στο οποίο συνελήφθη ο Μπόμπι Τζο Λονγκ το 1984. Την προβολή αυτή παρακολούθησε η ίδια η Λίζα ΜακΒέι.

Η ταινία διακρίθηκε στα Canadian Cinema Editors Awards κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Τηλεοπτικής ταινίας, σεναρίου και μοντάζ το 2019.