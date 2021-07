Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι υποψηφιότητες των βραβείων ΕΜΜΥ. Έχουν χαρακτηριστεί και ως τα «τηλεοπτικά Οσκαρ» και όχι τυχαία, καθώς πρόκειται για τα βραβεία της Ακαδημίας Τηλεόρασης. Είναι η πιο έγκριτη διάκριση για όσους δουλεύουν για την μικρή οθόνη, η οποία έχει εξελιχθεί ποιοτικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά φέτος, που η πανδημία και τα συνεχή lockdown ανά τον κόσμο οδήγησαν τους θεατές αναγκαστικά στην τηλεόραση και τις πλατφόρμες, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ψήφισαν τα μέλη της Ακαδημίας.

Οι σειρές που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον μας την τελευταία χρονιά έλαβαν αρκετές υποψηφιότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πολλές δεν αδικήθηκαν. Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκέντρωσαν τα «The Crown» του Netflix και τα «The Mandalorian» (σύμπαν του Star Wars) και «WandaVision» (σύμπαν της Marvel) του Disney Plus.

Οι υποψηφιότητες σε νούμερα:

«The Crown» (Netflix): 24 υποψηφιότητες

«The Mandalorian» (Disney Plus): 24 υποψηφιότητες

«WandaVision» (Disney Plus): 23 υποψηφιότητες

«Mare of Easttown» (ΗΒΟ): 17 υποψηφιότητες

«The Handmaid’s Tale» (Ηulu): 21 υποψηφιότητες

«Ted Lasso» (Apple): 20 υποψηφιότητες

«Lovecraft Country» (ΗΒΟ): 18 υποψηφιότητες (παρόλο που έχει ανακοινωθεί η διακοπή του από το κανάλι)

«Hacks» (ΗΒΟ Μax): 15 υποψηφιότητες

«Bridgerton» (Νetflilx): 12 υποψηφιότητες

«The Flight Attendant» (ΗΒΟ Μax): 9 υποψηφιότητες

«I May Destroy You» (ΗΒΟ): 9 υποψηφιότητες

13 ηθοποιοί διεκδικούν για πρώτη φορά ΕΜΜΥ: Την παρθενική τους εμφάνιση στις κατηγορίες Α’ και Β’ ρόλων έκαναν οι Πολ Μπέτανι, Μικέλα Κόελ, Εμα Κόριν, Κέιλι Κουόκο, Σίνθια Ερίβο, Τζόναθαν Μέιτζορς, Τζος Ο Κόνορ, Ελίζαμπεθ Ολσεν, Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, Εμ Τζέι Ροντρίγκεζ, Τζέισον Σουντέκις, Ανια Τέιλορ-Τζόι και Tζέρνι Σμόλετ.

Ρεκόρ διαφορετικότητας: 49 υποψήφιοι δεν είναι λευκοί, Αμερικανοί – το οποίο σημειώνει μία 17% αύξηση από πέρσι. Μάλιστα, 43 από αυτούς είναι ηθοποιοί στις δραματικές κατηγορίες, κάτι που αποτελεί ρεκόρ: το 2018 ήταν μόνο 36.

Ποιοι κέρδισαν διπλές (και τριπλές) υποψηφιότητες: Η υπέροχη Τζιν Σμαρτ κερδίζει 2 (Α Γυναικείου ρόλου για το «Hacks» και Β’ Γυναικείου για το «Mare of Easttown»). Με 2 υποψηφιότητες κατεβαίνει φέτος και ο Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Α’ Ανδρικού για το «This Is Us», Αφηγητή για το «Lincoln: Divided We Stand». Η Μικέλα Κόελ κερδίζει 3: Σεναρίου, Α’ Γυναικείου και Σκηνοθεσίας για το «I May Destroy You». Ο Τζέισον Σουντέκις επίσης 3 για το «Ted Lasso», 3 και ο Ρου Πολ κερδίζει 3, δύο με το RuPaul’s Drag Race (Παρουσιαστής Reality Show/Παιχνιδιού, Παραγωγός Reality Show/Παιχνιδιού) και μία για την παραγωγή του «Untucked». Από 2 και η Εϊντι Μπράιαντ (Α’ Γυναικείου για το « Shrill» και Β’ Γυναικείου για τις εμφανίσεις της στο SNL), και η Μάγια Ρούντολφ (Saturday Night Live και Big Mouth) και ο Κέναν Τόμσον (Α Ανδρικού για το «Kenan», Β’ Ανδρικού για το Saturday Night Live). Τέλος, ο σπουδαίος Ντέιβιντ Ατένμπορο διεκδικεί με 2 υποψηφιότητες το βραβείο αφηγητή ντοκιμαντέρ για τα «A Perfect Planet» και «The Year the Earth Changed».

Τα ρεκόρ και οι εκπλήξεις:

H Εμ Τζέι Ροντρίγκεζ του «Pose» είναι πρώτη τρανσέξουαλ που προτείνεται για βραβείο ηθοποιίας στην ιστορία των βραβείων ΕΜΜΥ.

«Ted Lasso»: με 20 υποψηφιότητες γίνεται η κωμική σειρά που με την πρώτη της σεζόν σπάει κάθε ρεκόρ (η προηγούμενη ήταν το Glee με 19).

«Hamilton» Ναι, το θεατρικό μιούζιαλ είναι αριστούργημα. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι η μαγνητοσκοπημένη του version (που δεν πήρε και τις καλύτερες κριτικές) θα εμφανιστεί να διεκδικεί 12 ΕΜΜΥ, 7 από τα οποία για τους ηθοποιούς της.

«The Boys»: Παρόλες τις θετικές κριτικές από το 2019, η σειρά με τους υπερήρωες που κάνουν κατάχρηση των δυνάμεών τους, μόλις φέτος εμφανίζεται για πρώτη φορά στις υποψηφιότητες, διεκδικώντας 5 – ανάμεσά τους και το μεγάλο βραβείο για καλύτερη δραματική σειρά.

Η Ρόζι Περέζ είναι η 3η μόλις λατίνα που κερδίζει υποψηφιότητα για ΕΜΜΥ Β Γυναικείου (πρώτη ήταν η Λιζ Τόρες το 1994 για το «The John Larroquette Show» και ακολούθησε η Σοφία Βεργκάρα για το «Modern Family» το 2010 και το 2013).

Η Κόρτνεϊ Κοξ επιτέλους κερδίζει την πρώτη υποψηφιότητά της με το «Friends: The Reunion» Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι την είχε πικράνει το γεγονός ότι ήταν η μόνη από τα «Φιλαράκια» που δεν είχε προταθεί ποτέ για ΕΜΜΥ, στα δέκα χρόνια που η σειρά μονοπωλούσε τα βραβεία. Να λοιπόν που το Reunion την έβαλε στο χάρτη: τελούσε και χρέη παραγωγού.

«Cobra Kai» Μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix είχε περιοριστεί μέσα στα χρόνια σε μία κατηγορία: των κασκαντές. Να που φέτος τη βλέπουμε να ανεβαίνει πίστα. Διεκδικεί το ΕΜΜΥ καλύτερης κωμικής σειράς.

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν vs Μπίλι Πόρτερ: Και οι δυο είναι υποψήφιοι στην κατηγορία Α’ Ανδρικού για δραματική σειρά. Εχουν κερδίσει αμφότεροι (ο Μπράουν το 2017 και ο Πόρτερ το 2019). Αν ξανακερδίσει ένας από τους δυο, θα γίνουν οι δεύτεροι μόλις μαύροι ηθοποιοί που έχουν δύο ΕΜΜΥ στην κατηγορία (ο Μπιλ Κόσμπι είναι ο πρώτος).

Μπόεν Γιανγκ: Με την υποψηφιότητα του για τους ρόλους τους στο Saturday Night Live, ο πρωταγωνιστής σπάει δύο ρεκόρ: γίνεται ο πρώτος από το καστ του θρυλικού σόου που κερδίζει υποψηφιότητα για ΕΜΜΥ με την πρώτη του σεζόν και, ταυτόχρονα, είναι ο πρώτος Κινεζικής καταγωγής Αμερικανός που προτείνεται για Β’ Ανδρικού ρόλου.

Υπερβολές: Ο Ντον Τσιντλ είναι υποψήφιος για ένα cameo στο «The Falcon and the Winter Soldier» και η Κλερ Φόι για λίγα δευτερόλεπτα εμφάνισης στην οθόνη στην 4η σεζόν του «The Crown».

Emily in Paris: Μετά τις Χρυσές Σφαίρες, φιγουράρει και στις λίστες των ΕΜΜΥ με 2 υποψηφιότητες – ανάμεσα στις οποίες κι αυτή για την καλύτερη κωμική σειρά.

Οι Απουσίες

«Small Axe» Επεσε τσεκούρι. Το «Small Axe» του Στιβ ΜακΚουίν, μία από τις καλύτερες σειρές που είδαμε φέτος (για την οποία ο Τζον Μπογιέγκα κέρδισε Χρυσή Σφαίρα) αγνοήθηκε σε όλες τις κατηγορίες, εκτός μίας: για την καλύτερη φωτογραφία.

«The Falcon and the Winter Soldier» Ούτε ο Σεμπάστιαν Σταν, ούτε ο Αντονι Μακί έπεισαν τα μέλη της ακαδημίας ότι αξίζουν μία υποψηφιότητα; Αντιθέτως, ο Ντον Τσιντλ κέρδισε ένα guest και σειρά γενικότερα περιορίστηκε σε τεχνικές κατηγορίες.

Τεντ Ντάνσον: Δεν κερδίζει για το «Mr. Mayor».

Νικόλ Κίντμαν: Αγνοείται για το «The Undoing».

Κάθλιν Τέρνερ: Τα μέλη της Ακαδημίας χάνουν την ευκαιρία να την τιμήσουν για τον υπέροχο ρόλο της στο «The Kominsky Method».

Φίμπι Ντίνεβορ: Έμεινε εκτός, παρόλες τις υποψηφιότητες του «Bridgerton».

Μάιλο Βεντιμίλια: Απουσία του πρωταγωνιστή του «This is Us».

Ιθαν Χοκ: Ούτε ο Χοκ τα κατάφερε για την ερμηνεία του στο «The Good Lord Bird».

Πέδρο Πασκάλ: Και πάλι εκτός ο πρωταγωνιστής του «The Mandalorian».

Σάρα Πόλσον: Η πάλαι ποτέ αγαπημένη των ΕΜΜΥ δεν καταφέρνει να κερδίσει υποψηφιότητα για το «Ratched».

ΕΜΜΥ 2021: Οι Υποψηφιότητες

Διαβάστε αναλυτικά τις υποψηφιότητες στις μεγαλύτερες κατηγορίες.

ΔΡΑΜΑ

Καλύτερη Σειρά

«The Boys»

«Bridgerton»

«The Crown»

«The Handmaid’s Tale»

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Pose»

«This Is Us»

A’ Ανδρικός

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («This Is Us»)

Τζόναθαν Μέιτζορς («Lovecraft Country»)

Τζος Ο’ Κόνορ («The Crown»)

Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ («Bridgerton»)

Μπίλι Πόρτερ («Pose»)

Μάθιου Ρις («Perry Mason»)

Α’ Γυναικείος

Ούζου Αντούμπα («In Treatment»)

Ολίβια Κόλμαν («The Crown»)

Εμα Κόριν («The Crown»)

Ελίζαμπεθ Μος («The Handmaid’s Tale»)

Εμ Τζέι Ροντρίγκεζ («Pose»)

Τζέρνι Σμόλετ («Lovecraft Country»)

Β’ Ανδρικός

Τζιανκάρλο Εσποζίτο («The Mandalorian»)

Ο-Τ Φάγκμπενλ («The Handmaid’s Tale»)

Τζον Λίθγκοου («Perry Mason»)

Τομπάις Μένζις («The Crown»)

Μαξ Μινγκέλα («The Handmaid’s Tale»)

Κρις Σάλιβαν («This Is Us»)

Μπράντλεϊ Γουίτφορντ («The Handmaid’s Tale»)

Μάικλ Κ. Γουίλιαμς («Lovecraft Country»)

Β’ Γυναικείος

Τζίλιαν Αντερσον («The Crown»)

Ελενα Μπόναμ Κάρτερ («The Crown»)

Εμεραλντ Φένελ («The Crown»)

Μάντλιν Μπρούερ («The Handmaid’s Tale»)

Αν Ντόουντ («The Handmaid’s Tale»)

Ιβόν Στραχόφσκι («The Handmaid’s Tale»)

Σαμίρα Γουίλι («The Handmaid’s Tale»)

Αντζάνου Ελις («Lovecraft Country»)

ΚΩΜΩΔΙΑ

Καλύτερη Σειρά

«Black-ish»

«Cobra Kai»

«Emily in Paris»

«Hacks»

«The Flight Attendant»

«The Kominsky Method»

«Pen15»

«Ted Lasso»

Α’ Ανδρικός

Αντονι Αντερσον («Black-ish»)

Μάικλ Ντάγκλας («The Kominsky Method»)

Γουίλιαμ Μέισι («Shameless»)

Τζέισον Σουντέκις («Ted Lasso»)

Κίναν Τόμσον («Kenan»)

Α’ Γυναικείος

Είντι Μπράιντ («Shrill»)

Κέιλι Κουόκο («The Flight Attendant»)

Αλιστον Τζέινι («Mom»)

Τρέισι Ελις Ρος («Black-ish»)

Τζιν Σμαρτ («Hacks»)

Β’ Ανδρικός

Καρλ Κλέμονς-Χόπκινς («Hacks»)

Μπρετ Γκόλντστιν («Ted Lasso»)

Μπρένταν Χαντ («Ted Lasso»)

Νικ Μοχάμεντ («Ted Lasso»)

Πολ Ράιζερ («The Kominsky Method»)

Τζέρεμι Σουίφτ («Ted Lasso»)

Κίναν Τόμπσον («Saturday Night Live»)

Μπόουεν Γιανγκ («Saturday Night Live»)

Β’ Γυναικείος

Εϊντι Μπράιαντ («Saturday Night Live»)

Χάνα Αϊνμπάιντερ («Hacks»)

Κέιτ ΜακΚίνον («Saturday Night Live»)

Ρόζι Περέζ (“The Flight Attendant”)

Σέσιλι Στρονγκ («Saturday Night Live»)

Τζούνο Τεμπλ (“Ted Lasso”)

Χάνα Γουάντινχαμ (“Ted Lasso”)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

«I May Destroy You»

«Mare of Easttown»

«The Queen’s Gambit»

«The Underground Railroad»

«WandaVision»

Α’ Ανδρικός

Πολ Μπέτανι («WandaVision»)

Χιου Γκραντ («The Undoing»)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ («Halston»)

Λιν-Μάνιουελ Μιράντα («Hamilton»)

Λέσλι Οντομ Τζ. («Hamilton»)

Α’ Γυναικείος

Μικέλα Κόελ («I May Destroy You»)

Σίνθια Ερίβο («Genius: Aretha»)

Ελίζαμπεθ Ολσεν («WandaVision»)

Ανια Τέιλορ-Τζόι («The Queen’s Gambit»)

Κέιτ Γουίνσλετ («Mare of Easttown»)

Β’ Ανδρικός

Τόμας Μπρόντι Σάνγκστερ («The Queen’s Gambit»)

Νταβίντ Ντιγκς («Hamilton»)

Πάαπα Εσίντου («I May Destroy You»)

Τζόναθαν Γκροφ («Hamilton»)

Ιβαν Πίτερς («Mare of Easttown»)

Αντονι Ράμος («Hamilton»)

Β’ Γυναικείου

Ρενέ Ελίζ Γκόλντσμπερι («Hamilton»)

Κάθριν Χαν («WandaVision»)

Μόζις Ινγκραμ («The Queen’s Gambit»)

Τζουλιάν Νίκολσον («Mare of Easttown»)

Τζιν Σμαρτ («Mare of Easttown»)

Φιλίπα Σου («Hamilton»)

Η τελετή απομονής των 73ων βραβείων ΕΜΜΥ θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου.