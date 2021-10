Μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη στις γυναίκες της hip-hop μουσικής σκηνής έχει σχεδιάσει το ABC News με τίτλο «Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed The Game».

Στο αφιέρωμα θα παρακολουθήσουμε το ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στη γέννηση και την ανάπτυξη του hip-hop, μέσα από συνεντεύξεις με τις πρωτοπόρες όπως οι MC Sha-Rock και Roxanne Shanté, καθώς και σούπερ σταρ της τωρινής εποχής, όπως οι Cardi B, Megan Thee Stallion και City Girls. Οι θεατές θα ταξιδέψουν στον χρόνο αναδεικνύοντας τους προσωπικούς αγώνες και τους θριάμβους που έχουν βιώσει στην καριέρα τους.

Πρεμιέρα στις 19 Οκτωβρίου

Με τις Queen Latifah, Monie Love, Da Brat, Lauryn Hill Missy Elliott, Eve, Trina, Nicki Minaj και άλλες κομβικές φιγούρες που έχουν ανοίξει το μονοπάτι για τις γυναίκες στη ραπ βιομηχανία, το «Real Queens of Hip-Hop» σηματοδοτεί τη συνεχή εξερεύνηση από το ABC της κουλτούρας, στην οποία αναφέρθηκε η Μέρι Νέλσον, ανώτερη αντιπρόεδρος στρατηγικής ολοκληρωμένου περιεχομένου του ABC News.

Το «Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed The Game» θα κάνει πρεμιέρα στο ABC στις 19 Οκτωβρίου.

Δείτε στη συνέχεια το trailer: