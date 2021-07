Καλοκαιρινό binge watching νέων τηλεοπτικών παραγωγών και νέων κύκλων σειρών έρχεται τον Ιούλιο στην COSMOTE TV. Από τις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζει ο 2ος κύκλος της horror σειράς ανθολογίας «Creepshow» των Στίβεν Κίνγκ και Γκρεγκ Νικοτέρο, καθώς και η πολυαναμενόμενη 5η σεζόν του «Private Eyes» με τους Τζέισον Πρίστλι (Beverly Hills 90210) και Σίντι Σάμπσον (Supernatural).

Η ατζέντα του Ιουλίου περιλαμβάνει και πρεμιέρες νέων σειρών, όπως την crime σειρά «Reyka» με τον Ίεν Γκλεν του Game of Thrones, καθώς και τη δραμεντί «Bump», από τους βραβευμένους παραγωγούς του δημοφιλούς «The Heart Guy», που επίσης ανήκει στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Σε Α’ τηλεοπτική προβολή έρχονται το ίδιο διάστημα και τα αστυνομικά «The Bay» και «Masantonio», η νέα μίνι σειρά μυστηρίου «Intruder», αλλά και η σειρά-ύμνος στη γυναικεία φιλία «Run the World».

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα απολαύσουν τις σειρές του μήνα, μέσα από τα κανάλια COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIES MARATHON HD. Αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στα κανάλια, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών θα είναι διαθέσιμο μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES HD

Creepshow-2η σεζόν

Οι θρυλικές εκδόσεις EC Comics της δεκαετίας του ‘50 ζωντανεύουν ξανά, μέσα από τη σειρά ανθολογίας «Creepshow». Η δημοφιλής horror σειρά, που βασίζεται στην κλασσική ομώνυμη κωμωδία τρόμου (1982) του Τζορτζ Ρομέρο, αποτελεί δημιούργημα των βετεράνων του είδους Στίβεν Κίνγκ και Γκρεγκ Νικοτέρο (The Walking Dead). Στη 2η σεζόν ξετυλίγονται ιστορίες-βινιέτες τρόμου, που υπογράφουν διαφορετικοί σκηνοθέτες, όπως οι Ντέιβιντ Μπράκνερ, Ροξάν Μπέντζαμιν, Ρομπ Σράμπ, Τζον Χάρισον, Τομ Σαβίνι και ο Γκρεγκ Νικοτέρο. Η 2η σεζόν επτά επεισοδίων του «Creepshow» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4/7 με 2 επεισόδια back-2-back (22.00), ενώ από την ίδια μέρα θα είναι διαθέσιμος και ο πρώτος κύκλος της σειράς στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Private Eyes– 5η σεζόν

H σειρά μυστηρίου με τον Τζέισον Πρίστλι (Beverly Hills 90210) και την Σίντι Σάμπσον (Supernatural) ακολουθεί τον Ματ Σέιντ, έναν πρώην επαγγελματία παίχτη του χόκεϊ στον πάγο, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να ενώσει τις δυνάμεις του με την ιδιωτική πράκτορα Άντζι Έβερετ, προκειμένου να γίνουν ένα αχτύπητο δίδυμο εξιχνίασης υποθέσεων. H σειρά έχει προβληθεί σε περισσότερες από 160 χώρες, και έχει σημειώσει ρεκόρ τηλεθέασης σε Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία. Οι προηγούμενοι κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS (Σάββατο 10/7, 22.00).

Reyka-Νέα σειρά

Η νέα crime σειρά της Freemantle μας συστήνει την Reyka, μία εγκληματολόγο της Scotland Yard του Λονδίνου, που καλείται να επιστρέψει στη γενέτειρά της, την επαρχία KwaZulu-Natal, προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση μίας σειράς δολοφονιών. Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με το παρελθόν της και την παιδική εμπειρία της ως θύμα απαγωγής και αιχμαλωσίας από έναν αγρότη. Τη Reyka υποδύεται η ηθοποιός Κιμ Ενγκελμπρεχτ (Isidingo), δημιουργός της σειράς είναι ο υποψήφιος για Χρυσό Φοίνικα Ρόχαν Ντίκσον (Husk), ενώ στον ρόλο του απαγωγέα της Reyka συναντάμε τον τρεις φορές υποψήφιο για βραβείο Λόρενς Ολίβιε, Ίεν Γκλεν (Game of Thrones, Downton Abbey). Η σειρά 8 επεισοδίων κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 26/7, στις 22.00, 24 ώρες μετά την επίσημη πρεμιέρα της.

Binge-watching για 5 νέες σειρές στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD

The Bay– Νέα σειρά (1 & 2 σεζόν)

Η ντετέκτιβ Λίζα Άρμστρονγκ (Μόρβεν Κρίστι) ερευνά μια υπόθεση αγνοουμένου στην παραλιακή πόλη του Morecambe στην Αγγλία. Ως αξιωματικός της αστυνομίας, έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μην εμπλέκεται ποτέ συναισθηματικά με τις υποθέσεις που αναλαμβάνει. Ωστόσο, όλα ανατρέπονται όταν κατά τη διάρκεια των ερευνών συνειδητοποιεί ότι έχει προσωπική σχέση με την οικογένεια του αγνοουμένου. Ο πρώτος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 2/7 στις 18.00, ενώ το Σάββατο 3/7 θα ακολουθήσει η πρεμιέρα της 2ης σεζόν (18.00). Κάθε κύκλος αποτελείται από 6 επεισόδια, που θα προβληθούν back-2-back στο COSMOTE SERIES MARATHON HD. Η σειρά έχει ήδη πάρει έγκριση για τρίτο κύκλο.

Masantonio – Νέα σειρά

Ο Elio Masantonio είναι ένας ιδιόμορφος αστυνομικός, που ζει στην Γένοβα και αναλαμβάνει την επίλυση υποθέσεων εξαφάνισης. Βασικό του όπλο είναι η σπάνια ικανότητά του να διεισδύει στη ζωή και το μυαλό των αγνοουμένων. Μέσα από τη διαδικασία εύρεσης των ατόμων που αγνοούνται, η σειρά αφηγείται τις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε υπόθεση εξαφάνισης. Στα credits της σειράς βρίσκουμε τους παραγωγούς του πολυβραβευμένου «Gomorrah» (Παρασκευή 9/7, 18.00).

Bump– Νέα σειρά

H Angie (Κλαούντια Κάρβαν) και o Dom Chalmers (Άνγκους Σάμπσον), ένα mid-forties ζευγάρι στο χείλος του διαζυγίου, βλέπει την καθημερινότητά του να ανατρέπεται, όταν η 16χρονη κόρη τους Olly (Ναταλί Μόρρις) φέρνει το μωρό που μόλις γέννησε, στο σπίτι. Από τους βραβευμένους παραγωγούς του «The Heart Guy», η δραμεντί δέκα επεισοδίων «Bump» παρουσιάζει με χιουμοριστική διάθεση τις συνέπειες που μπορεί να έχει ένας εφηβικός έρωτας στη ζωή δύο οικογενειών στο σύγχρονο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Στην πρεμιέρα της στην Αυστραλία, η σειρά σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης, ενώ έχει πάρει ήδη το «πράσινο» φως για 2η σεζόν (Παρασκευή 16/7, 18.00).

Run the World– Νέα σειρά

Με φόντο το σύγχρονο Χάρλεμ, μια παρέα τεσσάρων γυναικών μοιράζεται ανησυχίες, ερωτικές απογοητεύσεις, όνειρα και προσδοκίες. Καθεμία κρύβει τη δική της προσωπική ιστορία και τις ξεχωριστές της φιλοδοξίες, ενώ όλες μαζί συνθέτουν ένα ξεκαρδιστικό και συχνά συγκινητικό πορτρέτο – ύμνο στην γυναικεία φιλία. Η σειρά 8 επεισοδίων κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17/7 στις 23.00.

Intruder-Νέα μίνι σειρά

Η Ρεβέκκα και ο Σαμ, ζουν μια ειδυλλιακή ζωή σε ένα πολυτελές σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Η ζωή τους ανατρέπεται, όταν εισβάλουν στο σπίτι τους δύο έφηβοι διαρρήκτες και ο Σαμ σκοτώνει τον έναν, την ώρα που προσπαθεί να ξεφύγει. Το ζευγάρι καταστρώνει σχέδιο συγκάλυψης, πριν φτάσει η αστυνομία. Καθώς όμως η έρευνα εξελίσσεται, το σχέδιο τους φαίνεται να καταρρέει. Πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να προστατεύσουν τη ζωή που έχουν δημιουργήσει; (Παρασκευή 30/7, 18.00).

Οι σειρές του COSMOTE SERIES MARATHON HD θα κάνουν πρεμιέρα με όλα τους τα επεισόδια back-2-back.

Info :