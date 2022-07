Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με εννέα σειρές, που υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά τις ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ειδικότερα, από τις πρεμιέρες του Ιουλίου ξεχωρίζουν ο 2ος κύκλος της ξεκαρδιστικής κωμωδίας με τον Christopher Walken, The Outlaws, καθώς και της σειράς δράσης Blood and Treasure. Τον ίδιο μήνα, κάνουν πρεμιέρα πέντε ακόμα νέες σειρές: Μοonhaven με τον Joe Manganiello των True Blood και Magic Mike, Spiral of Lies, Kadewe, 61st Street, Christian, οι οποίες έρχονται να εμπλουτίσουν τον κατάλογο της COSMOTE TV, χαρίζοντας την απόλυτη binge-watching εμπειρία.

Μέσα στον Αύγουστο, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν δύο ακόμα νέες σειρές. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται το νέο, πολυαναμενόμενο δραματικό, αλλά ταυτόχρονα ρομαντικό, La Edad De La Ira και το δράμα μυστηρίου SurrealEstate, που έχει ήδη ανανεωθεί για 2ο κύκλο. Αμέσως μετά την προβολή του, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Οι πρεμιέρες του Ιουλίου

Moonhaven

Σε ένα δυστοπικό μέλλον, με την Γη να βρίσκεται στο όριο του αφανισμού, η λαθρέμπορος Bella συλλαμβάνεται και οδηγείται στο Moonhaven, μια ουτοπική κοινότητα χτισμένη στο φεγγάρι, που παραπέμπει σε σύγχρονο Κήπο της Εδέμ. Η Bella είναι λίγο δύσπιστη για την κοινότητα του Moonhaven, ωστόσο, και παρά τις επιφυλάξεις της, σύντομα εμπλέκεται σε μια συνωμοσία, με σκοπό να αποκτήσει τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, που κρύβεται πίσω από τα θαύματα του Moonhaven. Για να επιτύχει τον στόχο της, συνεργάζεται με έναν τοπικό ντετέκτιβ και από κοινού επιχειρούν να σταματήσουν τις δυνάμεις, που θέλουν να καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει από τον πλανήτη Γη. Πρωταγωνιστούν: Emma McDonald, Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike), Dominic Monaghan (Lost, The Lord of the Rings), Kadeem Hardison (White Men Can’t Jump). Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική, το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 22.00, στο COSMOTE SERIES HD, με 2 επεισόδια και θα συνεχιστεί με ένα νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα.

Kadewe

Στο Βερολίνο της δεκαετίας του 1920, τέσσερις αντισυμβατικοί νέοι, συμπορεύονται στο κυνήγι τους για ατομική και συλλογική ευτυχία με σημείο εκκίνησης το εμβληματικό εμπορικό κέντρο Kadewe. Σε μια εποχή αναταραχής, επαναπροσδιορισμού και σεξουαλικής απελευθέρωσης, η πωλήτρια Hedi και η κόρη του ιδρυτή του KaDeWe, Fritzi, περνούν τις νύχτες τους στο θρυλικό νυχτερινό κέντρο Eldorado. Παράλληλα, ο στοιχειωμένος από τα ψυχολογικά τραύματα του πολέμου αδερφός της Fritzi, Harry, εκπαιδεύεται για να αναλάβει τη διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης, ενώ προσπαθεί να κλείσει μια συμφωνία με τον φιλόδοξο συνεργάτη του, Georg. Την ίδια στιγμή, η άνοδος των Ναζί στην εξουσία θα απειλήσει τη φιλία τους και τα όνειρά τους για το μέλλον. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 3 Ιουλίου, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Outlaws – 2η σεζόν

Εφτά άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συλλαμβάνονται για μικρο-αδικήματα και καλούνται να συνεργαστούν για την ανακαίνιση ενός κτιρίου στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, που τους επιβάλλεται από το δικαστήριο. Ξαφνικά, βλέπουν την τύχη τους να αλλάζει όταν ανακαλύπτουν μια τσάντα γεμάτη χρήματα, θαμμένη στο έδαφος, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποιοι επικίνδυνοι άνθρωποι την αναζητούν απεγνωσμένα. Στο νέο κύκλο επεισοδίων, οι εφτά άσπονδοι φίλοι αναγκάζονται να στραφούν σε συμμάχους αμφιβόλου ηθικής, προκειμένου να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με κωμικοτραγικές συνέπειες. Πρωταγωνιστούν: ο βραβευμένος με Όσκαρ Christopher Walken (The Deer Hunter) και o βραβευμένος με Emmy Stephen Merchant (The Office). Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 10 Ιουλίου, 20.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. O πρώτος κύκλος της σειράς είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Spiral of Lies

Μια έφηβη κοπέλα βρίσκεται παρατημένη στην ερημιά από το σύντροφο της, ενώ παράλληλα γλιτώνει από καθαρή τύχη από έναν κατά συρροή δολοφόνο. Μετά από 16 χρόνια φαίνεται πως ο ίδιος σαδιστής δολοφόνος ξαναχτυπά με την ίδια ένταση. Η ίδια, ως έμπειρη δικηγόρος πια, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς όμως να μπορεί να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη τότε και ότι η ίδια υπήρξε παρ’ ολίγον θύμα. Ένα επιβλητικό θρίλερ αγωνίας και ανατροπών, κινηματογραφημένο με σαφείς επιρροές από τα θρυλικά ιταλικά giallo, που υπόσχεται να διατηρήσει αμείωτες την ένταση και την αγωνία, μέχρι το τέλος. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 17 Ιουλίου, 17:45, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Blood and Treasure – 2η σεζόν

Ο Danny McNamara είναι πρώην πράκτορας του FBI, που εξειδικεύεται σε υποθέσεις κλεμμένων έργων τέχνης. Η Lexi Vaziri είναι μια πολυμήχανη – κλέφτης έργων τέχνης, που στοιχειώνεται από την τραγική απώλεια του πατέρα της, για την οποία κατηγορεί τον Ντάνι. Καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, ο Danny και η Lexi βρίσκονται απροσδόκητα στο επίκεντρο μιας μάχης 2.000 ετών για το λίκνο του πολιτισμού και αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Τρίτη 19 Ιουλίου, 22.00, COSMOTE SERIES HD. Με την προβολή του 1ου επεισοδίου, o προηγούμενος κύκλος θα είναι διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Christian

Ο Christian (Edoardo Pesce – Dogman) είναι ένας φτωχός μικροεγκληματίας, που εργάζεται για λογαριασμό ενός μαφιόζου προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Όταν αντιλαμβάνεται έκπληκτος κάποια στίγματα να εμφανίζονται χωρίς προφανή λόγο στις παλάμες του και στη συνέχεια αποκτά μαγικές θεραπευτικές ικανότητες, προξενεί το ενδιαφέρον ενός ιερωμένου που προσπαθεί να ανακαλύψει τα αίτια πίσω από αυτό το σύγχρονο θαύμα. To Christian αποτελεί μια παραγωγή του ιταλικού SKY που έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό και συνδυάζει με αριστοτεχνικό τρόπο το κομμάτι της θρησκευτικής πίστης με θέματα βίας, εξαθλίωσης, καθώς και ψήγματα απρόσμενης συμπόνοιας και ανθρωπιάς στις πιο αντίξοες συνθήκες. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 24 Ιουλίου, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

61st street

Ένας ελπιδοφόρος νεαρός αθλητής, λίγο πριν μπει με υποτροφία στο κολλέγιο της επιλογής του, βρίσκεται στο λάθος σημείο την λάθος στιγμή, και καταλήγει άδικα κατηγορούμενος για το φόνο ενός αστυνομικού. Ο συνάδελφος του νεκρού αστυνομικού, καταφτάνει στον τόπο του εγκλήματος και είναι ο μόνος που μπορεί να αθωώσει το νεαρό με την μαρτυρία του. Παρόλα αυτά, αποφασίζει να αποκρύψει την αλήθεια και το δράμα ξεκινά.