Η σειρά «42οC» έρχεται για να γίνει ο νέος μας εθισμός. Ο θάνατος μιας έφηβης κοπέλας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έρχεται να συγκλονίσει μια οικογένεια και ολόκληρη την τοπική κοινωνία ενός νησιού. Σκοτεινά μυστικά, πάθη, εντάσεις, περίεργες ισορροπίες και έντονοι χαρακτήρες, συνθέτουν το «παζλ» του ερωτικού-ψυχολογικού θρίλερ «42°C», παραγωγής COSMOTE TV.

Η νέα σειρά μυθοπλασίας θα κάνει πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00 στο κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD. Τα οκτώ επεισόδια θα παίξουν back to back – για binge watching όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Ας γνωρίσουμε τους 13 χαρακτήρες της σειράς που αναμένεται να μας κρατήσει με κομμένη την ανάσα.

Οι χαρακτήρες της σειράς «42oC»

Η ιστορία των «42oC» ξεκινά με το ταξίδι επιστροφής της Λένας, στη γενέτειρά της, έξι χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας της. Η Λένα, την οποία υποδύεται η Ναταλία Swift, είναι ένα εσωστρεφές κορίτσι με εύθραυστο ψυχισμό, όπου η απώλεια της μητέρας του εξακολουθεί να αποτελεί νωπή τραυματική εμπειρία και τροχοπέδη στην καθημερινότητά του.

Λένα

Στο νησί, την υποδέχονται οι θείες της, Καίτη και Ελένη, η αδελφή της, Άννα κι ο ξάδελφός της, Δημήτρης.

Καίτη

Ελένη

Άννα

Δημήτρης

Το πρώτο βράδυ της επιστροφής της, η Λένα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη τραγικό συμβάν: η αδερφή της βρίσκεται νεκρή στην ίδια τοποθεσία που είχε εντοπιστεί η σωρός της μητέρας της, έξι χρόνια πριν. Η Σεμίραμις Αμπατζόγλου στο ρόλο της έφηβης Άννας βιαζόταν –από παιδί- να μεγαλώσει, θέλοντας διαρκώς να προκαλεί βλέμματα, εντάσεις και την προσοχή όλων πάνω της.

Μετά τον θάνατό της, ο μοναδικός που εμπιστεύεται πλέον η Λένα είναι ο παιδικός της έρωτας, Νίκος, τον οποίο υποδύεται ο Κώστας Νικούλι. Είναι ένα αγόρι που έχει μάθει στα ελάχιστα υλικά αγαθά με τεράστια ανάγκη για αγάπη και αποδοχή, ο οποίος θα προσπαθήσει με τον δικό του τρόπο να την βοηθήσει να εξιχνιάσει τους δύο θανάτους της οικογένειας.

Νίκος

O Χρήστος Λούλης, στο ρόλο του τοπικού αστυνόμου καλείται να διαλευκάνει το μυστήριο σε μια ιστορία θανάτου, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Αστυνόμος

Η Κατερίνα Λέχου, στο ρόλο της Καίτης, υποδύεται τη θεία της Λένας, μία γυναίκα δυναμική, αυστηρή και σταθερή στις απόψεις της, η οποία προσπαθεί να διατηρήσει το κύρος και το όνομα της οικογένειας, με κάθε κόστος. Η Έμιλυ Κολιανδρή στο ρόλο της Ελένης, αδελφή της Καίτης, είναι η ήρεμη δύναμη του σπιτιού που προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εντάσεις. Τον άνδρα της Ελένης, Μάρκο, ενός άνδρα που ζει στη σκιά των δύο γυναικών με τα δικά του όνειρα κι ανάγκες να μένουν ανεκπλήρωτα, υποδύεται ο Theo Alexander.

Μάρκος

Η μικρότερη αδελφή της Καίτης και της Ελένης είναι η αδικοχαμένη Μαρία, η μητέρα της Λένας, την οποία υποδύεται η Μπέτυ Αποστόλου. Ήταν μια γυναίκα, η οποία της άρεσε να προκαλεί κι αναζητούσε την επιβεβαίωση μέσα από τα βλέμματα των ανδρών, χωρίς να ασχολείται ιδιαίτερα με την ανατροφή των δυο της κορών της, Λένας κι Άννας.

Μαρία

Ο άνδρας της, Μιχάλης, ο ρόλος που υποδύεται ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, είναι ένας τρυφερός άνθρωπος με τεράστια αποθέματα αγάπης, ο οποίος επιλέγει να βλέπει μόνο τις αρετές της γυναίκας του, συνεχίζοντας να πιστεύει ότι θα μπορέσει ίσως κάποια στιγμή να την αλλάξει.

Μιχάλης

Το cast των νέων ανερχόμενων ηθοποιών της σειράς συμπληρώνουν ο Μιχαήλ Ταμπακάκης στο ρόλο του Δημήτρη, γιος της Ελένης και του Μάρκου. Ο Δημήτρης είναι φιλοχρήματος κι εγωκεντρικός, δοκιμάζει τα όρια της τύχης του, αλλά και των γύρω του, ζει για την αδρεναλίνη που του χαρίζει η αίσθηση του κινδύνου.

Δημήτρης

Στο ρόλο της αδελφής του, Αλίκης, η Μαριέλλη Μανουδάκη, μία δυναμική νεαρή κοπέλα, η οποία νιώθει εγκλωβισμένη στην «αποπνικτική» συμβίωση με την οικογένειά της, ζει με τον μόνιμο φόβο μήπως αποκαλυφθεί το μυστικό που μοιράζεται με την κόρη του αστυνομικού, Μυρτώ.

Αλίκη

Την Μυρτώ, ένα ελεύθερο κι ανεξάρτητο πνεύμα που θέλει να ξεφύγει από την μικροαστική κοινωνία του νησιού, υποδύεται η Στεφανία Σωτηροπούλου.

Μυρτώ

Ξεχωριστό ρόλο στην πλοκή της υπόθεσης παίζει ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου που υποδύεται τον Σταύρο, γέννημα-θρέμμα του νησιού, καλοκαιρινός φίλος των παιδιών με ιδιαίτερη αδυναμία στην Άννα, ο οποίος χρησιμοποιεί τις ικανότητές του στην πληροφορική για παράνομες δραστηριότητες.