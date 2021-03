Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει: Το Public, #1 βιβλιοπωλείο στη χώρα, γιορτάζει και ευαισθητοποιεί το κοινό, με εκδηλώσεις αφιερωμένες στις γυναίκες από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

Public Events Go Social: Εκδηλώσεις αφιερωμένες στις γυναίκες

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας – γιορτάζουμε με τα παιδιά:

6 συγγραφείς · αφηγήσεις · εργαστήρια · κατασκευές · θεατρικά

Δευτέρα 8/3 και ώρα 17.00 – 18.30 | @Public FB



Η αρχή θα γίνει στις 8 Μαρτίου, ώρα 17.00, οπότε και το Public μας καλεί να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και να μιλήσουμε στα παιδιά για την διαφορετικότητα, την ισότητα των δύο φύλων και τις αξίες της σημερινής κοινωνίας σε μια διαδραστική εκδήλωση με αφηγήσεις παραμυθιών, εργαστήρια και κατασκευές για όλη την οικογένεια παρέα με αγαπημένες συγγραφείς και συντονιστές: την Πελιώ Παπαδιά, δημοσιογράφο, αρχισυντάκτρια του free press για γονείς Τaλκ ( www.talcmag.gr ) και τον τραγουδοποιό – συγγραφέα Σπύρο Γραμμένο.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις συγγραφείς είναι: Η Λίνα Μουσιώνη με το βιβλίο της «Βικτώρια» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, η Κατερίνα Σέρβη με τις μυθικές ηρωίδες της από το βιβλίο «Ιλιάδα & Οδύσσεια» από τις εκδόσεις Διόπτρα, η Στέργια Κάββαλου με το βιβλίο της «Τι δε θα γίνω όταν μεγαλώσω» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, η Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού με το βιβλίο της «Οι μάγισσες δεν πιστεύουν στα δάκρυα» από τις εκδόσεις Μάρτης και τέλος, οι Ιωάννα Σεραφειμίδου από τις pigolampides.gr και Χρυσάνθη Κωστάρα από το findyourbliss.gr που θα γνωρίσουν στα παιδιά την Άρα και το βιβλίο «Άρα, η μηχανικός των άστρων» των εκδόσεων Κλειδάριθμος.

«Είμαι επικίνδυνη» 100 γυναίκες – 100 μοναδικές ιστορίες – 100 επικίνδυνες μαρτυρίες

Διάφορες συγγραφείς (Εκδόσεις Key Books)

Τρίτη 9/3 και ώρα 19:00 | @Public FB

Την Τρίτη 9/3 στις 19:00, το Public και οι εκδόσεις Key books σας προσκαλούν σε μια συζήτηση για όσα βιώνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα του σήμερα, με αφορμή το νέο βιβλίο «Είμαι Επικίνδυνη», το οποίο ήταν μια ιδέα και πρωτοβουλία της Women Act σε συνεργασία με την αθηΝΕΑ, με την υποστήριξη του Women on Top. Τα συγγραφικά δικαιώματα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για την αρωγή οργανισμών που υποστηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Στην παρουσίαση θα μιλήσουν οι: Μαίη Ζαννή, Συνιδρύτρια Women Act, Δρ Μαρία Γιαννιού, Empowerment & Leadership Coach | Corporate Trainer | Συνιδρύτρια Women Act | Ιδρύτρια Lead From Within, Μαριάννα Σκυλακάκη, Εκδότρια & Αρχισυντάκτρια | αθηΝΕΑ, Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια Women On Top | Συγγραφέας, Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, Συνιδρύτρια Women On Top

«Η Βίβλος του Κόλπου»

Jennifer Gunter (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

Παρασκευή 12/3 και ώρα 19:00 | @Public FB

Στις 12/3, ώρα 19:00, με αφορμή το βιβλίο «Η βίβλος του κόλπου», το Public υποδέχεται τη γυναικολόγο και συγγραφέα Jennifer Gunter, με την οποία θα συνομιλήσει η Λένα Φουτσιτζή, διευθύντρια του σάιτ «Α μπα». Από κοινού θα γκρεμίσουν όλες τις πλάνες σχετικά με τη γυναικεία αναπαραγωγική υγεία, απαντώντας σε πολύ σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τα γυναικεία γεννητικά όργανα, τα οποία ωστόσο καλύπτει ένα νέφος παραπληροφόρησης και ταμπού.