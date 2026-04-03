Το Πάσχα έχει μια δική του, μοναδική αύρα χαλάρωσης γιατί γίνεται αυτή η μικρή παύση στην καρδιά της άνοιξης που δεν έχει τη φασαρία του καλοκαιριού ούτε το κλείσιμο του χειμώνα. Ο χρόνος κυλάει λίγο πιο αργά ανάμεσα σε μια βόλτα στο χωριό, τη μυρωδιά της θάλασσας και εκείνες τις στιγμές που απλά κάθεσαι και δεν κάνεις απολύτως τίποτα, που τελικά είναι και οι πιο πολύτιμες! Για αυτό είναι η ιδανική στιγμή να αφήσεις το κινητό στην άκρη και να πιάσεις ένα βιβλίο που θα σου δώσει σίγουρα τροφή για σκέψη. Όχι για να γίνεις άλλος άνθρωπος μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, αλλά για να βρεις εκείνη τη μικρή ιδέα που θα κάνει τη διαφορά. Έτσι, ξεχώρισα 5 βιβλία αυτοβελτίσωης από το Public που δεν υπόσχονται μαγικές συνταγές, αλλά σου δίνουν την ευκαιρία για μια νέα ματιά στα πράγματα!

Αν στο άκουσμα της λέξης «διαλογισμός» θέλεις να αλλάξεις δωμάτιο, αυτό το βιβλίο γράφτηκε για σένα. Ο Dan Harris δεν είναι γκουρού με λευκά ράσα, αλλά ένας δημοσιογράφος που έπαθε κρίση πανικού στον «αέρα» και έψαξε τρόπο να ηρεμήσει το μυαλό του.

Το βιβλίο «10% Πιο Ευτυχισμένος» του Dan Harris είναι μια ανατρεπτική και ειλικρινής εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου μας, σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ο Harris, ένας δημοσιογράφος που είδε την καριέρα του να κλονίζεται από μια κρίση πανικού, μας οδηγεί σε μια πορεία αυτογνωσίας που αναδεικνύει τη σημασία του διαλογισμού και της πνευματικότητας στην καθημερινότητά μας.

Η πλοκή εστιάζει στην προσωπική του αναζήτηση για αλλαγή, καθώς ο Harris συναντά σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Έκχαρτ Τόλε και ο Ντίπακ Τσόπρα. Μέσα από την περιγραφή των συγκρούσεων που αντιμετωπίζει με την εσωτερική του φωνή, αποκαλύπτονται συναισθηματικές διακυμάνσεις που τον οδηγούν σε μια νέα κατανόηση του εαυτού του. Η ανατροπή της αντίληψής του για την επιτυχία και την ευτυχία είναι συναισθηματικά φορτισμένη και αυθεντική.

Η γραφή του Harris είναι απολαυστική και προσιτή, με μια ισχυρή δόση χιούμορ και αμεσότητος. Καταφέρνει να μεταφέρει τις προσωπικές του εμπειρίες με τρόπο που αγγίζει την ψυχή, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πρακτικές συμβουλές και επιστημονικά δεδομένα που ενισχύουν την αφήγηση.

Αν αναζητάς έναν οδηγό που να σε εμπνεύσει να γίνεις «10% πιο ευτυχισμένος», αυτό το βιβλίο είναι η κατάλληλη επιλογή. Η συνδυαστική του προσέγγιση στην αυτογνωσία και την πνευματικότητα το καθιστά ένα αναγνωστικό διαμάντι που αξίζει να ανακαλύψεις.

Μπορεί να ακούγεται σαν λεζάντα στο Instagram, αλλά εδώ αναλύεται με τρόπο απλό και απόλυτα πρακτικό. Το βιβλίο σου υπενθυμίζει ότι οι σκέψεις μας είναι τα τούβλα με τα οποία χτίζουμε την πραγματικότητά μας.

Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Η ζωή μας μεταμορφώνεται όταν αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης μας. Οι σκέψεις που κάνουμε και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι πανίσχυρες. Με τις σκέψεις και τα λόγια πλάθουμε τη ζωή μας. Σε αυτό το σημαντικό βιβλίο η Barbara Berger παρουσιάζει τρόπους για να τιθασεύσουμε τη δύναμη του νου και να δημιουργήσουμε τη ζωή που επιθυμούμε. Μας υπενθυμίζει πόσα πράγματα έχουμε στη διάθεσή μας –από τη δύναμη της απελευθέρωσης και της άρνησης ως την προσήλωση, την ευγνωμοσύνη και την προσφορά– και προτείνει γρήγορες και αποτελεσματικές τεχνικές για να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα υγείας, οικονομικές δυσκολίες και άλλες προκλήσεις της ζωής. Ήρθε η στιγμή να αναπτερώσουμε την ψυχή μας και να ενθαρρύνουμε την καρδιά μας – αλλάζοντας τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλάζει τελικά και η ζωή μας. Αποφασίζουμε τι είδους ζωή θέλουμε, την οραματιζόμαστε, την επιβεβαιώνουμε. Προσηλωνόμαστε, πιστεύουμε και θα βρεθούμε να τη ζούμε πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο φανταστήκαμε.

Εδώ πάμε σε κάτι ελληνικό, άμεσο και με τρομερό χιούμορ. Είναι το βιβλίο που θα διάβαζες πίνοντας καφέ με μια φίλη που σου λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια.

Ένα βιβλίο που θα σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις ότι τα πάντα είναι στο χέρι σου και θα σου δείξει το μονοπάτι για να βρεις τη δική σου διέξοδο σε κάθε προσωπική, επαγγελματική, οικονομική ή κοινωνική κρίση.

Ένα ανατρεπτικό βιβλίο αυτοβελτίωσης που φιλοδοξεί να δώσει μερικές πρακτικές συμβουλές επιβίωσης σε ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, που θα τους βοηθήσουν μεταξύ άλλων και κατά την επίπονη, αγωνιώδη και δεσμευτική περίοδο αναζήτησης εργασίας.

Παρακινεί τον αναγνώστη να μετακινηθεί από το σημείο βολέματός του και να παίξει τον ρόλο της ζωής του ως πρωταγωνιστής, παρέχοντάς του τρόπους για να διαχειριστεί ενεργά την άνεργη περίοδο της ζωής του.

Παράλληλα προσπαθεί να ενισχύσει την κατάσταση και με παράπλευρες ενέργειες ενδυνάμωσης του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του αναγνώστη.

Είναι ένας Οδηγός ενεργοποίησης για εσένα που εν μέσω “κρίσης” αναζητάς:

• Να βρεις εργασία

• Να ανακαλύψεις την προσωπική σου αυτοεκτίμηση

• Να απεγκλωβιστείς από τα κοινωνικά αδιέξοδα

• Να βρεις τρόπο διαφυγής από τα επαγγελματικά αδιέξοδα

• Να βρεις την εξίσωση που οδηγεί στην ευημερία

• Να αναπτύξεις τις προσωπικές σου σχέσεις

• Να εκπαιδεύσεις τις δεξιότητές σου

• Να χαλαρώσεις

και τελικά…

…να βρεις τον τρόπο για μία όμορφη κι ενδιαφέρουσα ζωή.

Υπάρχει λόγος που αυτό το βιβλίο θεωρείται η «Βίβλος» των σχέσεων εδώ και δεκαετίες. Μιλάει για το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο πράγμα: την ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους.

Το πιο επιτυχημένο βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης όλων των εποχών Ανανεωμένη, για πρώτη φορά μετά από σαράντα χρόνια, πλήρως επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη έκδοση

Οι δοκιμασμένες στον χρόνο συμβουλές του Ντέιλ Κάρνεγκι θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς πιο αποτελεσματικά τις προσωπικές σχέσεις σου και θα σου δείξουν πώς να:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ

ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΣΕ ΣΥΜΠΑΘΟΥΝ

ΓΙΝΕΙΣ ΠΙΟ ΠΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΣΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το “Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους” παραμένει μέχρι σήμερα το καλύτερο βιβλίο του είδους του και το μόνο που χρειάζεσαι στον δρόμο για την επιτυχία.

Η ανανεωμένη και εμπλουτισμένη ύλη της παρούσας έκδοσης το κάνει ακόμα πιο επίκαιρο.

Αν νιώθεις ότι ήρθε η ώρα για τις μεγάλες αποφάσεις, ο Tony Robbins είναι ο άνθρωπός σου. Είναι η «δυνατή μουσική» της αυτοβελτίωσης.

Το βιβλίο «Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας» του Άντονι Ρόμπινς αποτελεί έναν οδηγό αυτοβελτίωσης και προσωπικής μεταμόρφωσης, που έχει επηρεάσει εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως. Ο Ρόμπινς, αναγνωρισμένος ειδικός στην ψυχολογία της αλλαγής, μοιράζεται τις στρατηγικές του για να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε έλεγχο σε κάθε τομέα της ζωής μας, από τις σχέσεις μέχρι τα οικονομικά.

Στην καρδιά του βιβλίου βρίσκονται οι ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις ανασφάλειές τους και ανακάλυψαν τη δύναμη που κρύβεται μέσα τους. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ο Ρόμπινς αναλύει τις συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν οι ήρωές του, ενθαρρύνοντάς μας να αναζητήσουμε τις δικές μας απαντήσεις και να αλλάξουμε τη ζωή μας.

Η γλώσσα του Ρόμπινς είναι άμεση και προσιτή, γεμάτη με παραδείγματα από τη δική του ζωή και έρευνες της νευροεπιστήμης. Χρησιμοποιεί ένα φιλικό ύφος που καθιστά την ανάγνωση ευχάριστη και προσιτή, ενώ οι συμβουλές του είναι πρακτικές και εφαρμόσιμες.

Αν αναζητάς έναν οδηγό που θα σε εμπνεύσει να αλλάξεις τη ζωή σου και να ανακαλύψεις τη δύναμή σου, το «Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σας» είναι το βιβλίο που δεν πρέπει να χάσεις. Η ανάγνωση του θα σε ωθήσει να θέσεις νέους στόχους και να πάρεις τον έλεγχο του πεπρωμένου σου.